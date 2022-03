WhatsApp pour Android teste la possibilité de mettre en pause et de reprendre les enregistrements vocaux

WhatsApp prévoit d’ajouter une astucieuse nouvelle fonctionnalité à sa fonction de notes vocales. Après avoir introduit la possibilité d’écouter des enregistrements audio en arrière-plan, la plateforme de messagerie appartenant à Meta teste maintenant un moyen de mettre en pause et de reprendre facilement l’enregistrement de notes vocales. Voici comment cela fonctionnera.

Un récent rapport de WABetaInfo suggère que WhatsApp a ajouté la fonction de pause/reprise de l’enregistrement vocal dans le cadre de sa dernière version bêta Android (2.22.6.7). Cette capacité a été introduite précédemment dans WhatsApp pour iOS et la version de bureau.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton pause au milieu pour arrêter l’enregistrement d’une note vocale. Ensuite, vous pouvez reprendre l’enregistrement audio en appuyant sur l’icône du micro qui apparaît au centre. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez l’envoyer au destinataire.

Actuellement, vous pouvez uniquement arrêter l’enregistrement d’une note vocale. Vous pouvez uniquement recommencer et non mettre en pause l’enregistrement de la note vocale dans la mise en œuvre actuelle. Mais cela va bientôt changer, et voici un aperçu de la nouvelle fonctionnalité en action :

Cette fonctionnalité vous aidera à enregistrer l’audio en une seule prise et permettra également des enregistrements plus longs. Vous pourrez toujours savoir ce que vous avez précédemment mentionné, il n’y aura donc aucune marge d’erreur. De plus, elle vous permettra de gagner du temps, ce qui n’est pas possible autrement.

D’autres nouveautés arrivent

La possibilité de mettre en pause et de reprendre les enregistrements vocaux est également disponible sur la version bêta de WhatsApp Business pour Android. Cependant, on ne sait pas quand elle arrivera dans la version stable de l’application pour que tous les utilisateurs puissent l’essayer.

Vous devez savoir que ce n’est pas la seule fonctionnalité que WhatsApp teste. Elle prévoit également d’introduire prochainement une nouvelle section Communautés, qui a été repérée par WABetaInfo. Les dernières informations révèlent qu’il s’agira d’un nouvel onglet, qui remplacera la section caméra sur WhatsApp. D’autres changements, tels que de nouvelles modifications visuelles de l’interface utilisateur de la caméra, les réactions des messages, et plus encore, devraient également arriver en 2022.