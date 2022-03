Xiaomi va lancer la série Xiaomi 12 sur les marchés mondiaux le 15 mars

Après avoir lancé sa série phare Xiaomi 12 en Chine à la fin de l’année dernière, Xiaomi a maintenant confirmé le lancement des Xiaomi 12 et 12 Pro sur les marchés mondiaux. Xiaomi lancera les appareils Xiaomi 12 et 12 Pro lors d’un événement virtuel prévu le 15 mars.

Après que Xiaomi a lancé la série Xiaomi 12 dans son pays d’origine en décembre, il y a eu beaucoup de spéculations sur la date à laquelle la société pourrait lancer les appareils sur le marché mondial. Mettant fin aux rumeurs, Xiaomi est allé sur Twitter pour annoncer son événement « Master Every Scene » qui verra le lancement mondial du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Pro.

L’événement virtuel Master Every Scene se tiendra le 15 mars à 20 heures, heure locale. L’événement commencera donc à 13 heures en France et sera diffusé en direct sur le site officiel de Xiaomi et sur toutes ses plateformes sociales.

The #Xiaomi12Series global launch is coming your way. Join us to see how you can #MasterEveryScene with the #Xiaomi12Series on March 15th, 20:00 GMT+8. pic.twitter.com/45IfDpQtHq — Xiaomi (@Xiaomi) March 8, 2022

Maintenant, comme Xiaomi a lancé le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro en Chine, nous connaissons déjà les spécifications et les caractéristiques clés des appareils. Ainsi, en commençant par l’écran, alors que le modèle Xiaomi 12 standard est livré avec un écran AMOLED de 6,28 pouces, le 12 Pro arbore un écran AMOLED plus grand de 6,73 pouces LTPO. Les deux appareils prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Xiaomi 12 Pro, plus haut de gamme, prenant en charge un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Sous le capot, les deux appareils Xiaomi 12 sont dotés du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 associé à une mémoire vive de 12 Go et à une capacité de stockage interne pouvant atteindre 256 Go. En ce qui concerne la batterie, la variante non Pro est livrée avec une batterie de 4 500 mAh, tandis que le Xiaomi 12 Pro a une capacité légèrement plus grande de 4 600 mAh. Le Xiaomi 12 ne dépasse pas 67 W de charge rapide filaire, alors que le 12 Pro supporte jusqu’à 120W de charge rapide filaire.

Des prix élevés ?

En ce qui concerne les caméras, la série Xiaomi 12 est équipée d’une triple caméra arrière. Le Xiaomi 12 Pro est équipé d’un objectif principal Sony IMX707 de 50 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 50 mégapixels et d’un capteur de portrait de 50 mégapixels. Le modèle standard, quant à lui, est équipé d’un objectif primaire Sony IMX766 de 50 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 13 mégapixels et d’un capteur macro.

En dehors de ces éléments, le Xiaomi 12 et le 12 Pro prennent en charge les réseaux 5G, le Wi-Fi 6 et les haut-parleurs Harman Kardon avec prise en charge du son Dolby Atmos. Les appareils exécutent la surcouche MIUI 13, basée sur Android 12, hors de la boîte et viennent dans une variété d’options de couleurs et de matériaux.

Quant au prix de la série Xiaomi 12, il commence à 3 699 CNY (~ 540 euros) pour le modèle de base Xiaomi 12 et va jusqu’à 5 399 CNY (~ 785 euros) pour la variante haut de gamme Xiaomi 12 Pro. Cependant, les prix mondiaux n’ont pas encore été confirmés par Xiaomi.