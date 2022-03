OPPO pourrait lancer un smartphone à écran pliable et enroulable en 2022

Digital Chat Station affirme que OPPO travaille sur deux types différents de smartphones pliables pour 2022 : un smartphone pliable à clapet avec une charnière horizontale (un peu comme le Galaxy Z Flip 3) et un smartphone unique avec un écran enroulable. Selon la source, OPPO a été surpris par le succès du Find N en Chine et veut maintenant explorer d’autres marchés également .

