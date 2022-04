Les utilisateurs de la Pixel Watch pourraient faire glisser leur peau pour contrôler la montre

« L’interface cutanée » représenterait une nouvelle option de saisie pour les écouteurs, les smartwatches et même les lunettes connectées . Les gestes effectués sur la peau fonctionnent, car ils créent une « onde mécanique » qui peut être lue par le wearable à l’aide de plusieurs capteurs et d’un accéléromètre. Le mois dernier, Sony a introduit une fonction appelée « Wide Area Tap » pour ses LinkBuds , qui peut déterminer si l’utilisateur a tapé sur la peau devant son oreille, ce qui est suivi d’un geste de saisie.

L’une de ces fonctionnalités pourrait avoir été découverte par LetsGoDigital dans un dépôt de brevet effectué mi-2020 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par Google, intitulé « Skin interface for Wearables: Sensor fusion to improve signal quality ».