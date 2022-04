Google Meet recevra bientôt deux nouvelles fonctionnalités

La deuxième fonctionnalité de Google Meet est un nouveau menu appelé « Contrôles de l’hôte », qui regroupera tous les contrôles de l’hôte en un seul menu . L’objectif est de fournir une « expérience plus intuitive pour l’utilisateur ». Selon Google, ce changement permettra aux hôtes de gérer plus facilement les paramètres de leurs réunions. Malheureusement, le nouveau menu « Contrôles de l’hôte » ne sera disponible que sur la version de bureau de Google Meet.

