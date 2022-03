Realme pourrait bientôt emprunter le curseur d’alerte des smartphones OnePlus

Pour ceux qui ne le savent pas, alors que tous les iPhone sont équipés d’un curseur d’alerte, OnePlus s’est abstenu de fournir cette capacité sur certains smartphones de la gamme Nord abordable. Même le OnePlus Nord CE 2 5G , récemment dévoilé, n’en est pas équipé. Maintenant, il reste à voir si Realme suit également les traces de OnePlus et adopte une stratégie analogue, ce qui peut être le cas étant donné qu’ils ont un parent commun et partagent déjà un certain nombre de technologies.

Realme a récemment fait parler d’elle pour ses annonces plutôt cool au MWC 2022 , notamment avec la série Realme 9 Pro . L’entreprise fait aujourd’hui la une des journaux pour un nouveau smartphone Realme qui devrait emprunter une fonctionnalité à sa fratrie OnePlus et Apple. Et, cette fonctionnalité est le curseur d’alerte. Cette fonctionnalité, qui n’est actuellement proposée que par deux marques, permet aux utilisateurs de mettre facilement leur smartphone en mode vibreur ou sonnerie avec un interrupteur physique.