Voici le OnePlus Nord CE 2 avec sa puce Dimensity 900 à 370 euros

Alors que nous attendons le lancement du flagship OnePlus 10 Pro en France, la société a élargi sa gamme Nord abordable dans le pays. Le OnePlus Nord CE 2 a fait ses débuts en France avec un nouveau design, un chipset MediaTek, une triple caméra et d’autres caractéristiques attrayantes. Voici un aperçu des spécifications, du prix et des détails de disponibilité du dernier appareil de la gamme OnePlus Nord.

En commençant par le design, le OnePlus Nord CE 2 se décline en deux coloris et finitions contrastées. Vous avez le coloris Mirror Gray avec une texture brillante et lustrée, tandis que le coloris Bahama Blue a un attrait accrocheur. Le panneau arrière en verre a été créé à l’aide d’un processus de moulage par injection en une seule fois et il a une bosse de caméra rectangulaire avec deux grands boîtiers, une caméra plus petite et le flash LED.

Vous trouverez la même configuration à trois caméras que le Nord CE, son prédécesseur, sur cet appareil. Cela signifie que vous avez une caméra primaire de 64 mégapixels, ainsi qu’un objectif ultra-large de 8 mégapixels, et une caméra macro de 2 mégapixels. L’avant est équipé d’une caméra frontale de 16 mégapixels avec EIS et Nightscape.

En ce qui concerne l’écran, il est à peu près le même que celui du Nord CE. Le OnePlus Nord CE 2 comprend un écran Fluide AMOLED avec une résolution full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux de réponse tactile de 180 Hz. Le panneau prend en charge une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, un rapport d’aspect 20:9, une protection Gorilla Glass 5, et comprend un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. En outre, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, tout comme son prédécesseur, le Nord CE 2 ne comprend pas non plus le curseur d’alerte.

Sous le capot, le OnePlus Nord CE 2 est alimenté par le MediaTek Dimensity 900 5G, qui est un chipset de 6 nm qui a été dévoilé l’année dernière. Vous trouverez également jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne à bord. La nouveauté ici se présente sous la forme d’une prise en charge des cartes micro SD (jusqu’à 1 To), ce que OnePlus affirme que les utilisateurs passant d’un smartphone abordable à un smartphone Nord voulaient.

Malheureusement, un OS pas à jour

En ce qui concerne le logiciel, vous allez être déçu. Le OnePlus Nord CE 2 est équipé d’OxygenOS 11, basé sur Android 11, prêt à l’emploi. Oui, la société retient la dernière mise à jour OxygenOS 12 au nom de la stabilité, comme cela a été révélé dans un point de presse privé. Cependant, il est vraiment décevant de voir OnePlus offrir une ancienne version d’OxygenOS sur un appareil lancé près de 6 mois après que la mise à jour stable Android 12 ait été déployée sur le marché. De plus, l’appareil bénéficiera de deux ans de mises à jour logicielles majeures (Android 12 et 13) et de trois ans de correctifs de sécurité.

L’appareil est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et de la technologie de charge rapide SuperVOOC de 65 W. En outre, il apporte la 5G, le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 6, une prise casque de 3,5 mm (ce qui est une rareté) et un port USB-C sur le front de la connectivité.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 2 sera disponible à l’achat en deux configurations — 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (seule cette dernière version est disponible en France).

Le OnePlus Nord CE 2 5G sera disponible en France dès le 10 mars, les précommandes débutant le 3 mars sur OnePlus.com. Il sera proposé au prix de 369 €.