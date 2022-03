MWC 2022 : Oral-B prépare un compagnon IA pour votre salle de bain

Étant donné que la iO Series 9 d’Oral-B est la meilleure brosse à dents électrique sur le marché, il n’est pas surprenant de voir le géant des soins dentaires doubler ses efforts pour s’assurer que son prochain appareil phare, la iO Series 10, soit aussi bien accueilli.

Oral-B a dévoilé la iO Series 10 lors du CES 2022, mais la marque a profité du salon MWC (Mobile World Congress) de cette année pour en dire plus sur le chargeur magnétique sans fil qui accompagnera la brosse.

Baptisé iOSense, le dispositif fera office de compagnon IA capable d’offrir des conseils en temps réel sur le moment, l’endroit et la manière de se brosser les dents. Six lumières changeant de couleur sur le chargeur indiqueront la qualité du brossage dans six zones différentes (dents arrière supérieures droites, dents avant supérieures, etc.), mettant en évidence les cas où vous appliquez trop ou pas assez de pression sur vos gencives.

Les chiffres sur le côté de la iOSense indiquent le temps de brossage optimal avant de se transformer en une horloge numérique lorsque vous ne vous brossez pas les dents.

Le chargeur iOSense suivra également les habitudes de brossage et fournira des objectifs personnalisés à l’utilisateur, en envoyant des informations à l’application Oral-B pour une expérience de brossage plus personnalisée.

Une brosse à dents pour tous

En ce qui concerne les brosses à dents Oral-B qui seront commercialisées cette année, le modèle phare iO Series 10 sera le premier en 2022, devant deux nouvelles brosses d’entrée de gamme dans la même série. Les Oral-B iO Series 4 et 5 seront dotées du même moteur silencieux sans brosses que les autres brosses à dents de la gamme, mais seront dépourvues de fonctionnalités haut de gamme comme un écran tactile et la myriade de modes de brossage que l’on trouve ailleurs.

Oral-B n’a confirmé ni les prix ni les dates de sortie de ses nouvelles brosses à dents, mais on peut penser que les prix resteront élevés par rapport à une brosse à dents classique. Dans tous les cas, les personnes désireuses d’en savoir plus peuvent s’inscrire pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles brosses sur le site officiel de la marque.