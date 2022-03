MWC 2022 : le Realme Book Prime arrive en Europe pour 999 €

En plus de la série phare Realme GT2, des Realme Buds Air 3 et de la technologie de charge la plus rapide au monde (150 W), Realme a également annoncé le realme book Prime lors de son événement MWC 2022. Le nouvel ordinateur portable fonctionnant sous Windows 11 de Realme présente des caractéristiques haut de gamme pour un prix abordable.

Realme a lancé son ordinateur portable Realme Book Enhanced Edition l’année dernière en Chine. La société a maintenant introduit le même ordinateur portable en tant que Realme Book Prime sur le marché européen. Le Realme Book Prime est un ordinateur portable abordable du fabricant chinois de smartphones. Il est doté d’un écran LCD IPS 2K Full Vision de 14,2 pouces avec un ratio d’aspect de 3:2 et une résolution de 2160 x 1440 pixels.

Il est propulsé par le processeur Intel Core i5-11320H de 11e génération couplé à un GPU Intel Iris X, une mémoire vive jusqu’à 16 Go de RAM et un stockage jusqu’à 512 Go. En outre, il fonctionne sous le dernier système d’exploitation Windows 11 de Microsoft. Le châssis est fabriqué en aluminium léger. Realme affirme avoir travaillé sur la dissipation de la chaleur sur le Book Prime et l’ordinateur portable est 32,7 % plus efficace pour dissiper la chaleur que le Realme Book original.

Les autres spécifications du Realme Book Prime comprennent une batterie de 54 Wh, un support de la recharge rapide USB-C 65W, un clavier rétroéclairé, le Wi-Fi 6, Thunderbolt 4 et des haut-parleurs stéréo.

Realme a fixé le prix de départ du Realme Book Prime à 999 € en Europe. Cette variante est livrée avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage embarqué. Les clients pourront se procurer la variante avec 16 Go de RAM à 1 099 €. Cependant, aucun détail exact sur la disponibilité n’a encore été partagé.