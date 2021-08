Test des Google Pixel Buds A-Series : des écouteurs abordables d’excellente qualité

Les Google Pixel Buds A-Series sont le dernier ajout sur le marché des écouteurs sans fil par le mastodonte des moteurs de recherche. Il s’agit de petits écouteurs sans fil qui, bien qu’ils soient principalement destinés aux utilisateurs de smartphones Google et Android, feront du bon travail avec n’importe quel appareil capable de gérer le Bluetooth 4.0+ — ce qui couvre donc à peu près tous les appareils mis sur le marché.

Outre les améliorations de performances, la différence la plus évidente entre cette troisième itération à porter le nom de Pixel Buds et ses deux prédécesseurs concerne le prix de lancement.

Les Pixel Buds A-Series sont proposés à un prix compétitif de 99 euros, contre 199 euros pour les Pixel Buds 2 commercialisés l’année dernière. Il s’agit d’une baisse de prix impressionnante qui place ces Google Buds dans une section très populaire du marché.

Dans la boîte :

Écouteurs

3 tailles d’embouts différentes : petits, moyens (déjà attachés aux écouteurs), grands

Guide de démarrage rapide

Étui de recharge

Câble de chargement USB-C vers USB-A

Pixel Buds A-Series : design

Si vous ne regardez que l’extérieur des Google Pixel Buds Series-A, vous ne verrez pas une énorme différence par rapport à leurs prédécesseurs : il s’agit toujours d’écouteurs entièrement sans fil qui ont une esthétique qui s’éloigne du « standard » AirPods.

Disponibles en deux finitions, le « Résolument Blanc » et « Olive », les Google Pixel Buds A-Series sont livrés dans une petite boîte en carton soignée qui contient les écouteurs eux-mêmes, le petit étui de charge tactile, un câble de charge USB-C et trois jeux d’embouts de tailles différentes. L’étui lui-même est super lisse et ovoïde, et il tient parfaitement dans votre main ou votre poche.

Les petites ailettes en caoutchouc qui permettent de stabiliser l’intra-auriculaire sont identiques à celles des Galaxy Buds 2 et, associées à des embouts de taille correcte, elles offrent une expérience sûre et confortable. Les écouteurs sont légers, avec un peu plus de 5 g chacun, et s’insèrent parfaitement dans l’oreille. Ils sont résistants à la norme IPX4, et devraient donc résister aux éclaboussures d’eau ou de sueur.

Cela dit, ils sont toujours un peu inconfortables à porter pendant de longues périodes. Pour rester dans vos oreilles, ils ont besoin d’une certaine tension ou d’une poussée contre l’oreille externe. Et plutôt que d’utiliser quelque chose comme des embouts en mousse, les Pixel Buds A-Series utilisent des embouts génériques en silicone qui ne sont pas aussi confortables.

Outre le nouveau stabilisateur vers l’arrière des écouteurs, les nouveaux Pixel Buds sont également dotés d’un évent qui permet de soulager la pression accumulée à l’intérieur de l’oreille. Il s’agit d’un changement mineur, mais que vous trouverez utile — surtout si vous êtes sensible à la pression.

Des contrôles tactiles

Pour contrôler les écouteurs, il suffit d’appuyer sur le côté. Une pression permet de lire et de mettre en pause la musique, deux pressions permettent de passer à la chanson suivante et trois pressions permettent de revenir en arrière. Vous pouvez également appuyer et maintenir la pression pour faire appel à Google Assistant si vous êtes jumelé à un appareil Android. Malheureusement, il n’y a aucun moyen d’augmenter ou de réduire le volume en utilisant des gestes tactiles sur les Pixel Buds Series-A, mais le fait d’avoir Google Assistant permet surtout de contourner ce problème.

Le problème plus important avec les écouteurs est l’absence de réduction de bruit ou de technologie d’annulation de bruit active pure et simple. S’il s’agit d’une caractéristique rare pour des écouteurs à ce prix, ils offrent néanmoins une suppression passive du bruit raisonnable avec un ajustement correct. Mais l’évent spatial utilisé pour éviter la sensation d’engorgement que donnent certains écouteurs intra-auriculaires signifie que certains bruits extérieurs passent inévitablement. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose ; cela signifie que le porteur est plus conscient de son environnement lorsqu’il se rend au travail ou à l’extérieur.

Pixel Buds A-Series: caractéristiques

La connexion de vos Pixel Buds A-Series à un smartphone ou une tablette est soit simple, soit extrêmement simple, selon l’appareil. Pour les appareils Android dotés de la technologie Fast Pair, il suffit d’ouvrir le couvercle de l’étui des A-Series près de votre smartphone et les appareils se trouvent automatiquement.

Pour un appareil iOS, il s’agit d’un processus plus classique, mais qui reste assez simple. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton de l’étui de charge, avec le couvercle fermé, trouvez les écouteurs dans les paramètres Bluetooth de l’appareil, et appairez-les à partir de là.

Les écouteurs sans fil de Google sont, bien sûr, destinés en premier lieu aux smartphones Google et Android, mais ils fonctionnent parfaitement avec les produits iOS, les tablettes, les ordinateurs portables et autres. Cependant, avec un dispositif autre qu’Android vous ne pourrez pas utiliser Google Assistant facilitant le contrôle des écouteurs.

Google Assistant fonctionne bien, offrant un accès facile à tous les avantages qu’il implique, notamment le son adaptatif, une astucieuse fonctionnalité qui ajuste le volume des écouteurs en fonction des bruits extérieurs. Cette fonction est très efficace, mais peut être désactivée dans l’application si elle ne vous convient pas. Il existe également une fonction utile de recherche d’appareil si vous avez égaré l’un de vos écouteurs sur le bord du canapé.

Bien sûr, vous pouvez entendre les notifications de l’assistant pour des choses comme les e-mails, les messages ou les informations sur le trafic. Les écouteurs donnent également accès à Google Traduction sur votre smartphone, ce qui pourrait s’avérer utile lorsque le monde s’ouvrira à nouveau. Les microphones des écouteurs entrent en jeu ici, agissant comme votre propre traducteur des temps modernes.

Pas de contrôles du volume

Les écouteurs eux-mêmes gèrent les commandes de base de façon extrêmement fluide, les quelques commandes de base étant administrées par un ou plusieurs tapotements du doigt sur l’écouteur lui-même. Chaque écouteur réagit de la même manière, de sorte qu’il est à la fois facile et parfaitement intuitif d’apprendre les tapotements nécessaires. Une simple pression permet de lancer ou de mettre en pause votre musique, ou de répondre à un appel ; une double pression permet de mettre fin à un appel ou d’avancer d’une piste (ainsi que d’arrêter l’assistant) ; et une triple pression permet de revenir à la piste précédente.

Et, c’est tout ce que vous pouvez faire avec les tapotements. Le changement de volume se fait depuis une conversation avec Google Assistant, les utilisateurs non Android devront donc ajuster le volume sur leur appareil connecté. C’est dommage de ne pas avoir un contrôle du volume sur les écouteurs, mais à ce prix, ce n’est pas un obstacle majeur.

Pixel Buds A-Series: son

Je suis plutôt satisfait des performances des Google Pixel Buds A-Series. Le son qui en découle est propre et équilibré et ne favorise aucune partie du spectre sonore.

Google affirme que ses recherches montrent que « la plupart des gens décrivent un excellent son comme complet, clair et naturel ». Et, c’est clairement ce qui sort de ces petits écouteurs. Les aigus restent plutôt discrets, et les basses sont vives sans être envahissantes. En écoutant divers genres de musique, vous entendrez les basses ressortir clairement, surtout si vous êtes un fan d’EDM, de rap ou de hip-hop.

Le classique EDM Ghosts N Stuff de Deadmau5 sonne à juste titre avec d’excellentes basses, et bien que les médiums et les aigus ne soient jamais tout à fait chatoyants, les basses sont nettement supérieures à celles du précédent modèle.

Une astuce alléchante

Bien que les écouteurs Buds ne soient pas dotés d’une fonction d’annulation active du bruit, ils ont un atout que beaucoup d’autres écouteurs n’ont pas, à savoir la possibilité d’augmenter le volume en fonction du bruit ambiant en arrière-plan. Par exemple, si vous êtes dans un bus bondé, les écouteurs entendront tous les bruits de fond et augmenteront le volume de la musique. Dans la pratique, ce n’est pas aussi efficace que de bloquer le bruit, mais c’est une fonctionnalité intéressante qui vous évitera de mettre la main à la poche pour régler le volume chaque fois que vous passerez d’un endroit bondé à un endroit moins bruyant.

Les Google Pixel Buds A-Series se comportent de manière irréprochable tout au long des tests. La connexion est parfaite et sans accroc, et les écouteurs ne perdent jamais le signal ou ne donnent pas l’indice d’un grésillement, que je sois à l’intérieur assis à mon bureau, ou que je sois en train de courir entre les champs de tournesols. Leurs performances lors des appels sont également décentes, sans aucun problème de qualité d’appel de part et d’autre, les micros de chaque écouteur captant clairement notre voix.

Pixel Buds A-Series: autonomie

Les Pixel Buds Series-A contiennent assez de puissance pour une durée d’écoute de 5 heures (ou, 2,5 heures de conversation), et l’étui a assez de jus pour offrir 4 charges supplémentaires, ce qui donne environ 24 heures de charge tout compris.

Si vos écouteurs sont à court de batterie, une charge de 15 minutes vous offrira environ 3 heures d’écoute, ce qui devrait suffire pour couvrir le trajet quotidien. Le boîtier de charge lui-même est doté d’un voyant qui indique l’état d’avancement de vos écouteurs, notamment la quantité d’énergie disponible.

Pixel Buds A-Series: verdict

Pour une somme modique, vous obtenez tout ce que les Pixel Buds 2, plus chers, offraient en matière de fonctionnalités de Google Assistant, mais avec une performance sonore globale qui n’a rien à envier aux meilleures sur le marché à ce prix.

Bien qu’ils soient principalement destinés aux propriétaires d’Android, je peux tout à fait recommander les Google Pixel Buds A-Series aux utilisateurs d’iOS également, s’ils sont à la recherche d’écouteurs intra-auriculaires confortables, fiables et de bonne qualité sonore.