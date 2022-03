Sennheiser annonce de nouveaux écouteurs IE 600 extrêmement résistants, et tease l’avenir

Lors d’un événement de presse virtuel qui visait principalement à lancer les derniers écouteurs intra-auriculaires (IEM) de la société, les dirigeants de Sennheiser ont également lâché deux teasers très attendus : nous verrons le lancement des Momentum True Wireless 3, les nouveaux écouteurs sans fil phares de la société, et il y aura également une nouvelle version considérablement plus petite de la barre de son Ambeo Dolby Atmos.

Aucun détail n’a été fourni sur l’un ou l’autre de ces produits, mais Sennheiser a indiqué que la nouvelle barre de son Ambeo serait plus accessible en termes de prix par rapport à son prix initial.

La majeure partie de l’événement a été consacrée à la discussion de la nouvelle entrée de Sennheiser sur le marché de l’audio avec les IE 600, un ensemble d’écouteurs intra-auriculaires de 699 euros qui sera disponible au printemps/été.

Fabriqués en zirconium amorphe ZR01 imprimé en 3D, un métal dont la structure atomique ressemble à celle du verre, ils ont un aspect métallique très particulier. Mais, il ne s’agit pas seulement de style. Sennheiser affirme que ce métal exotique, qui a été utilisé par la NASA sur ses rovers martiens, offre « trois fois la dureté et la résistance au pliage de l’acier haute performance », ce qui en fait un matériau très résistant. Il offre à la fois une protection contre les dommages et un logement précis pour les composants internes de l’IE 600. Sennheiser se vante de ce qu’il appelle une résistance extraordinaire aux rayures et à la corrosion.

Les écouteurs IE 600 sont destinés aux audiophiles qui veulent une qualité haut de gamme et sont prêts à payer pour cela.

Il faudra débourser

Ces composants sont constitués du transducteur TrueResponse de Sennheiser, un seul haut-parleur de 7 mm, qui, selon la société, est responsable de la reproduction de la musique pratiquement sans distorsion et de la gamme de fréquences extra large des IE 600. Ces haut-parleurs, associés à un volume arrière acoustique et à des chambres de résonance doubles logées dans les embouts de l’IE 600, ont été réglés pour obtenir un son tonalement neutre. L’IE 600 convient donc à un large éventail de genres musicaux, contrairement à l’IE 900, le produit phare de la société, qui a été réglé de manière à privilégier les hautes fréquences claires, ce qui en fait un meilleur choix pour la musique classique.

Les IE 600 utilisent des connecteurs MMCX plaqués or, qui sont encastrés dans le boîtier pour une meilleure stabilité et un meilleur guidage. Vous pouvez utiliser des câbles de 4,8 mm et de diamètres inférieurs, pour un plus grand éventail de choix lors du branchement à des sources audio. Dans la boîte, Sennheiser inclura des câbles asymétriques et symétriques renforcés de para-aramide de 3,5 mm et 4,4 mm. Il y aura également deux styles différents d’embouts d’écouteurs, en silicone et en mousse à mémoire de forme, tous deux fournis en trois tailles. Ils devraient permettre à la plupart des gens d’obtenir un ajustement confortable et sûr, facilité par les crochets d’oreille flexibles et ajustables des IEM.

Comme mentionné précédemment, les audiophiles intéressés par ce type de produit peuvent s’attendre à ce que l’IE 600 arrive au printemps ou à l’été.