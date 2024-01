Meta investit dans l’avenir avec Llama 3 : IA avancée et métaverse

Le géant technologique anciennement connu sous le nom de Facebook, Meta, fait un bond important dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) avec son nouveau projet, Llama 3. Ce modèle d’IA avancé n’est pas une simple amélioration progressive ; il représente une étape majeure vers la création de machines capables de penser et d’interagir comme des humains. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a dévoilé un plan à la fois audacieux et complet, qui prévoit une expansion spectaculaire des capacités de calcul de l’entreprise.

Le cœur de la nouvelle initiative de Meta est la recherche de l’intelligence artificielle générale (AGI), un type d’IA capable de comprendre, d’apprendre et d’appliquer des connaissances d’une manière indiscernable de l’intelligence humaine. Le Llama 3 est conçu pour être une puissance dans ce domaine, en mettant l’accent sur la maîtrise de l’intelligence générale, le traitement efficace du langage naturel et l’engagement dans des conversations de type humain.

Pour faire fonctionner Llama 3, Meta se prépare à déployer une formidable flotte de processeurs graphiques (GPU) Nvidia H100 – 350 000 d’entre eux d’ici la fin de l’année. Cette initiative permettra d’augmenter considérablement la puissance de traitement de l’entreprise, qui est essentielle pour l’exécution des algorithmes complexes que requièrent les modèles d’IA avancés comme Llama 3. Si l’on tient compte des autres types de GPU que Meta prévoit d’utiliser, la puissance de calcul totale équivaudra à 600 000 GPU H100.

Les enjeux financiers sont importants, Meta ayant investi plus de 10 milliards de dollars dans ce projet. Cette somme considérable reflète la conviction de l’entreprise quant au potentiel de transformation de la technologie de l’IA. Pour souligner son engagement en faveur de l’innovation et de la collaboration, Meta a l’intention de faire de Llama 3 un projet open source. Cela signifie que les développeurs et les chercheurs du monde entier pourront contribuer à son développement et exploiter ses capacités pour leurs propres projets.

Mais les implications de Llama 3 vont bien au-delà de la puissance de calcul brute. Meta a pour objectif d’intégrer l’IA dans le métaverse, un espace virtuel où les gens peuvent interagir par l’intermédiaire d’avatars numériques. L’entreprise estime que d’ici les années 2030, les lunettes connectées seront un moyen courant d’accéder à l’IA dans le métaverse, offrant un moyen plus transparent et plus intuitif d’interagir avec le contenu numérique.

Prêt pour le métaverse

L’engagement de Meta dans le projet Llama 3 et l’expansion de son infrastructure indiquent clairement que l’entreprise fait des progrès significatifs vers la réalisation de l’AGI. Cette initiative ne consiste pas seulement à injecter de l’argent dans la technologie, mais aussi à favoriser un environnement de collaboration open source et à envisager un avenir où l’IA et le métaverse sont intimement liés. L’intégration des GPU NVIDIA H100 fournira la puissance de calcul nécessaire, tandis que les avancées dans le traitement du langage naturel et l’IA conversationnelle sont sur le point de transformer la façon dont nous interagissons avec les plateformes numériques.

Alors que Meta avance avec Llama 3, il est important de garder un œil sur l’évolution de cette technologie. Les efforts de l’entreprise sont destinés à renforcer l’intégration de l’IA dans nos vies numériques, en changeant la façon dont nous nous connectons au monde qui nous entoure. Il ne s’agit pas seulement de créer des machines plus intelligentes, mais aussi de remodeler nos expériences numériques et d’ouvrir de nouvelles possibilités d’interaction entre l’homme et l’ordinateur. Avec Llama 3, Meta ne se contente pas de suivre une nouvelle tendance technologique ; elle tente de jeter un pont vers un avenir où l’IA sera aussi courante et facile à utiliser que n’importe quel autre outil que nous utilisons aujourd’hui.