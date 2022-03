Fitbit rappelle la smartwatch Ionic après plusieurs cas de brûlures

L’une des plus anciennes smartwatches de Fitbit, la Ionic, est maintenant rappelée et les clients se voient offrir des remboursements complets en raison des inquiétudes que sa batterie pourrait surchauffer et même brûler. La Fitbit Ionic a été lancée sur le marché en 2017, il est donc assez surprenant que la société ait choisi d’agir après 5 ans, même si la production a cessé en 2020.

Fitbit a publié une déclaration officielle, admettant que la batterie de la smartwatch Ionic peut surchauffer, présentant un risque de brûlure. La société a également annoncé qu’elle allait offrir un remboursement à tous les clients de la Fitbit Ionic et a exhorté ceux qui en possèdent encore une à cesser de l’utiliser.

Après une enquête approfondie, nous avons déterminé que, dans des cas très limités, la batterie de la smartwatch Ionic peut surchauffer et présenter un risque de brûlure. Votre sécurité est toujours notre priorité absolue, et nous prenons cette mesure par excès de prudence.

Le rappel concerne toutes les smartwatches Ionic, dans tous les coloris et tous les modèles, y compris les Ionic FB503CPBU, FB503GYBK, FB503WTGY et FB503WTNV.

Ce rappel concerne uniquement la smartwatch Fitbit Ionic. Elle était vendue avec un bracelet en polyuréthane et possède un écran LCD couleur de 1,4 pouce. Les montres étaient vendues en bleu/orange, anthracite/gris fumé, gris bleu/gris argent et une édition spéciale co-brandée avec Adidas en bleu/gris. La smartwatch suit l’activité, la fréquence cardiaque et le sommeil. Seuls les modèles et couleurs suivants sont concernés par ce rappel. Pour l’appareil Ionic, le numéro de modèle (FB503) se trouve à l’arrière de l’appareil, près de l’endroit où se fixe le bracelet. Fitbit est imprimé sur la face avant de la Ionic.

Pour savoir comment se faire rembourser, les clients sont invités à se rendre au centre de remboursement de Fitbit. Outre le remboursement intégral de 300 dollars, les propriétaires de la Ionic se voient également offrir une remise de 40 % sur certains appareils, bracelets et services Fitbit. Cette offre n’est valable que pendant les 90 jours suivant l’enregistrement du remboursement. À ce propos, une fois que les clients ont terminé le processus d’enregistrement, il faut compter entre 3 et 6 semaines pour obtenir le remboursement.

Selon le rapport de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC), Fitbit a vendu environ 1 million d’unités Ionic aux États-Unis, et environ 700 000 unités dans le reste du monde. Plus important encore, Fitbit a reçu au moins 115 rapports aux États-Unis et 59 rapports au niveau international concernant la surchauffe de la batterie de la smartwatch, avec 78 rapports de brûlures aux États-Unis, dont deux rapports de brûlures au troisième degré et quatre rapports de brûlures au deuxième degré (et 40 rapports de brûlures au niveau international).