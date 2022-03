Le Xiaomi Mi Band 7 pourrait arriver avec un écran plus grand et plus encore

La série Mi Band de Xiaomi fait partie des trackers de fitness les plus abordables et les plus populaires du marché actuel. La série Mi Band constitue un moyen fiable et bon marché de suivre votre santé et de nombreuses activités, tout en offrant une grande personnalisation et de nombreuses fonctionnalités.

Selon une nouvelle fuite, le futur Xiaomi Mi Band 7 offrira de nouvelles améliorations, notamment un écran plus grand, un affichage permanent (AOD), un GPS intégré, et bien d’autres choses encore.

Le Xiaomi Mi Band 6 de l’année dernière a ajouté des fonctionnalités telles qu’un écran plus grand, par rapport au Mi Band 5, un écran plus coloré, une capacité de suivi SPO2, une meilleure autonomie et encore plus d’activités à suivre. Chaque itération du Mi Band s’est considérablement améliorée au fil des ans, et le Mi Band 7 suivra un traitement analogue. La nouvelle fuite de Magical Unicorn relayée par XDA Developper a fourni quelques informations. Le nom de code du nouvel appareil est « L66 », et les numéros de modèle sont M2129B1 et M2130B1.

Le nouveau Mi Band 7 sera doté d’un écran légèrement plus grand avec une résolution de 480 x 192 pixels, et il prendra en charge le mode Always on Display pour un petit nombre d’interfaces de montre. La fuite affirme également que le tracker de fitness ajoutera plusieurs modes d’entraînement, tels que l’aérobic et même la Zumba.

La fuite affirme également que le Mi Band 7 pourrait avoir une fonction GPS intégrée pour suivre les activités, mais cela reste flou pour le moment.

Une fonction GPS intégrée ?

Le Mi Band 6 incluait également un code qui faisait référence à la fonctionnalité GPS, mais il s’est avéré être faux, donc cette spéculation doit être prise avec des pincettes. La montre sera également livrée avec une fonctionnalité d’alarme intelligente qui vous permettra de vous réveiller d’un sommeil léger, 30 minutes avant que votre alarme principale ne se déclenche. Il est également question d’un mode d’économie d’énergie amélioré pour préserver l’autonomie de la batterie de ce tracker déjà excellent.

Nous n’avons pas d’informations officielles sur la date de sortie du Mi Band 7, mais Xiaomi a sorti le Mi Band 6 en mars de l’année dernière, nous pourrions donc le voir ce mois-ci ou le mois prochain.