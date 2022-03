Le Nubia Z40 Pro est équipé de la même technologie de recharge MagSafe d’Apple

Outre le mécanisme de recharge sans fil, le Nubia Z40 Pro est doté de spécifications premium. Il est équipé d’un capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels (objectif équivalent à 35 mm) et devient le premier smartphone Android à être équipé de ce capteur. Un capteur de 50 mégapixels pilote l’objectif ultra-large, et un capteur de 8 mégapixels se trouve à l’arrière du téléobjectif périscopique qui offre un zoom optique 5x. Les selfies et les chats vidéo sont gérés par un capteur de caméra de 16 mégapixels.

