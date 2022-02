Le smartphone de jeu RedMagic 7 sera lancé le 10 mars au prix de 629 €

by

Le RedMagic 7 est un smartphone pour les gamers doté d’un écran AMOLED d’une résolution full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, d’un support pour jusqu’à 18 Go de RAM et 256 Go de stockage, de deux boutons d’épaule et d’un système de refroidissement comprenant un ventilateur qui tourne jusqu’à 20 000 tours par minute.

Oh, puisqu’il s’agit d’un smartphone pour les gamers, il a bien sûr des effets d’éclairage RVB intégrés dans le boîtier.

Dévoilé pour la première fois en Chine la semaine dernière, le fabricant de smartphones Nubia a annoncé que le RedMagic 7 sera mis en vente dans le monde entier le 10 mars 2022. Le smartphone sera disponible dans les régions comprenant la France, les États-Unis et le Canada, l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie et le Moyen-Orient, avec trois options de prix/configuration pour les clients mondiaux :

RedMagic 7 Obsidian avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 629 euros

RedMagic 7 Pulsar avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 729 euros

RedMagic 7 Supernova avec 18 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 799 euros

Chaque modèle est doté d’un écran de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, d’un système de triple caméra (un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels) et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Les boutons d’épaule sont des boutons tactiles capacitifs avec un taux d’échantillonnage tactile de 500 Hz et un temps de réponse tactile aussi bas que 7,4 ms.

Les autres caractéristiques comprennent des haut-parleurs stéréo, 3 microphones, une prise audio de 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. Le smartphone prend en charge les technologies Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et 5G. Il mesure 171 x 78 x 9,5 mm et pèse 215 grammes.

Un modèle Pro en Chine

Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et est livré avec un chargeur rapide de 65 watts.

Il semble que le RedMagic 7 Pro, légèrement plus performant, sera disponible exclusivement en Chine. Ce modèle est doté d’une batterie de 5 000 mAh, d’une caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran et d’une capacité de stockage pouvant atteindre 1 To.