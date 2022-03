Le Huawei Nova 9 SE pourrait se vanter d’une caméra de 108 mégapixels

Huawei a été très discret et n’a pas lancé autant de smartphones qu’auparavant en raison des difficultés rencontrées par l’entreprise en matière de pénurie d’approvisionnement et d’interdiction d’échanges.

La firme chinoise n’a pas encore présenté d’appareil doté d’un capteur photo de 108 mégapixels, alors que presque tous ses concurrents ont déjà annoncé au moins un appareil doté d’un tel capteur. Eh bien, cela pourrait changer bientôt, car une nouvelle fuite suggère que Huawei pourrait travailler sur le Nova 9 SE, qui est censé être équipé d’un capteur de 108 mégapixels.

Le nouveau Huawei Nova 9 SE serait équipé d’un chipset Snapdragon 665 gravé en 11 nm, comme le rapporte WinFuture, ou d’un Snapdragon 680 en 6 nm (comme le rapporte TechInsiderBlog). Les deux chipsets supportent uniquement la 4G, et il est surprenant de voir un appareil uniquement 4G en 2022 – néanmoins, étant donné les interdictions commerciales, Huawei n’a guère le choix que d’utiliser des puces 4G dans ses nouveaux smartphones.

La mémoire vive (RAM) devrait être de 8 Go, tandis que le stockage s’élèvera à 128 Go, et il serait doté d’un emplacement pour carte Micro SD pour l’étendre davantage.

Le Nova 9 SE sera doté d’un écran LCD de 6,78 pouces et d’une fréquence de rafraîchissement 90 Hz, selon TechInsiderBlog. La découpe en forme de poinçon incrustera une caméra frontale de 16 mégapixels, tandis que l’arrière sera composé de quatre capteurs.

Toujours pas les applications Google

Il sera donc équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels, et probablement de deux capteurs de 2 mégapixels, un pour la macro, un autre pour la profondeur. La batterie aurait une capacité de 4 000 mAh offrant un support à la charge filaire rapide et le NFC. Le capteur d’empreintes digitales sera intégré dans le bouton d’alimentation.

Le Huawei Nova 9 SE fonctionnera sous EMUI 12 au-dessus d’Android 11, et il n’aura pas accès aux Google Play Services, comme le reste des autres appareils de la gamme Huawei. Le smartphone devrait coûter entre 250 et 280 euros. Il sera disponible en trois coloris, dont Midnight Black, Crystal Blue et White. On ne sait pas encore quand il sera commercialisé, mais WinFuture affirme qu’il pourrait arriver prochainement en Europe.