Une possible image du OnePlus 10 apparaît en ligne

OnePlus a récemment confirmé qu’il sortira le OnePlus 10 Pro sur le marché mondial d’ici la fin du mois de mars, après l’avoir lancé en Chine plus tôt cette année. Bien que la société n’ait pas dévoilé le OnePlus 10 standard, il devrait également faire son apparition prochainement.

Ainsi, avant que les détails concernant le modèle standard ne soient rendus officiels, une image présentant le modèle OnePlus 10 standard a fait surface sur la toile. Cela laisse entendre que le OnePlus 10 existe et qu’il sera dévoilé dans un proche avenir !

Une image, montrant le panneau arrière du prétendu OnePlus 10, a récemment fuité sur la plateforme sociale chinoise Weibo. Elle a été repérée par un représentant de LetsGoDigital et partagée avec la publication peu après.

L’image ci-dessus montre le panneau arrière de deux smartphones OnePlus non commercialisés, posés face contre terre sur une table. Alors que l’un a un panneau arrière argenté brillant, l’autre a un panneau arrière noir texturé, avec le module de caméra rectangulaire en haut à gauche.

S’il s’agit du OnePlus 10, il n’a clairement rien à voir avec le OnePlus 10 Pro. Contrairement à l’énorme bosse de la caméra du OnePlus 10 Pro, celui-ci a un bloc de caméra rectangulaire placé en coin qui a un énorme capteur de caméra, qui est très probablement la caméra arrière primaire. En outre, il y a deux ou peut-être trois caméras plus petites visibles sur l’image, ainsi que le flash LED. Nous ne savons pas grand-chose sur la partie écran, mais il aura très probablement une découpe en forme de poinçon.

On ne sait pas quand il sera lancé

Quant aux spécifications, on ne sait pas grand-chose pour l’instant. Mais, les rumeurs suggèrent qu’il sera livré avec trois caméras arrière et le SoC Snapdragon 8 Gen 1. Cela dit, un rapport datant de plus tôt cette année avait suggéré que le OnePlus 10 pourrait également être équipé du chipset Dimensity 9000. L’appareil devrait être livré avec au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De plus, il devrait être doté d’un écran 120 Hz, comme son prédécesseur, le OnePlus 9.

Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, on ne sait pas grand-chose d’autre sur le possible OnePlus 10. Nous ne savons pas quand il sera officiellement annoncé jusqu’à présent. Nous savons également que la société semble prévoir de sortir un OnePlus 10 Ultra également, mais il n’est pas clair si le OnePlus 10 et le modèle Ultra seront annoncés en même temps. Seul le temps nous le dira.