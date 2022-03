Gboard permettra de créer des autocollants personnalisés à l’aide de simples phrases et d’emojis

Bien qu’il existe de nombreuses applications de clavier tierces sur Android, Gboard de Google reste sans doute l’un des meilleurs claviers Android. Il y a quelques années, la société a introduit dans Gboard une fonction ingénieuse, Emoji Kitchen, qui permet aux utilisateurs de créer des emojis personnalisés à partir de plusieurs emojis standard. Aujourd’hui, une fonction analogue, qui convertit les textes, les phrases et les emojis en autocollants amusants, pourrait bien être mise en place pour les utilisateurs de Gboard.

Selon un rapport d’Android Police, Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour Gboard qui permet aux utilisateurs de créer des autocollants personnalisés à l’aide de simples phrases et d’emojis. La fonctionnalité existe actuellement dans la dernière version bêta de Gboard et pourrait bientôt arriver dans la version stable.

La possibilité de créer un autocollant à partir de textes ou de phrases est analogue à la façon dont on peut choisir le bon emoji en tapant la description. C’est également une fonctionnalité que l’on voit sur Snapchat lorsqu’on discute avec d’autres personnes.

En ce qui concerne le fonctionnement, il est analogue à celui de la fonctionnalité Emoji Kitchen. Cependant, au lieu d’utiliser des emojis pour créer d’autres emojis ou des autocollants uniques, celle-ci permet aux utilisateurs de créer plusieurs autocollants pour des phrases simples. Elle fonctionne également lorsqu’un emoji est inclus dans le texte. Par exemple, si vous tapez la phrase « à bientôt » suivie d’un emoji en forme de cœur, Gboard créera plusieurs modèles d’autocollants, avec et sans l’emoji en forme de cœur et la phrase.

Encore en bêta

Selon le rapport, la nouvelle option d’autocollant apparaîtra dans la bande de suggestion, dans laquelle une flèche apparaît dans le coin gauche pour afficher davantage de suggestions d’autocollants. Il est également révélé que les autocollants ne s’afficheront pas dans le sélecteur d’emojis ou la galerie d’autocollants.

Actuellement, Android Police révèle que les autocollants personnalisés n’apparaissent que pour certaines phrases et emojis et pas tous. Cependant, il convient de noter que la fonctionnalité n’est pas limitée par la longueur de la phrase. Elle fonctionne aussi bien pour les phrases courtes que longue. Et il y a donc des chances qu’elle soit disponible pour presque toutes les phrases quand et si elle atteint la version stable de Gboard.

Donc, si vous êtes un utilisateur de Gboard, vous pourriez bientôt être en mesure d’ajouter une touche colorée à vos textes avec l’aide d’autocollants personnalisés.