Samsung perd des parts de marché des puces Exynos, la faute aux modèles MediaTek

« Samsung Exynos a glissé à la cinquième position avec une part de 4 %, car Samsung est en train de remanier sa stratégie de portefeuille de smartphones en internalisant et en externalisant à des constructeurs (ODM) chinois. En conséquence, la part de MediaTek et Qualcomm a augmenté dans l’ensemble du portefeuille de smartphones de Samsung, des modèles 4G et 5G de milieu de gamme fabriqués par des ODM aux modèles phares », peut-on lire dans une partie du rapport.

Aujourd’hui, selon un nouveau rapport de Counterpoint Research, Samsung a perdu une partie de sa part de marché de puces Exynos aux États-Unis et dans le monde . Les chiffres montrent que les puces Exynos pour smartphones ne détiennent que 4 % des parts du marché mondial des smartphones, et moins de 2 % aux États-Unis.

Cette semaine, MediaTek a annoncé ses chipsets des séries Dimensity 8000 et 8100. Les nouveaux chipsets de MediaTek visent à s’attaquer aux puissants chipsets Snapdragon 888 et 870 de dernière génération de Qualcomm, en promettant des performances équivalentes à un prix inférieur. Lors du même événement, MediaTek a également révélé que l’entreprise avait ravi la première place à Qualcomm aux États-Unis.