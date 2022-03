by

Un rapport révèle le calendrier de lancement des MacBook Air et Pro 2022

Apple devrait présenter cette année un MacBook Air redessiné et un nouveau MacBook Pro de 13 pouces d’entrée de gamme. Des rumeurs précédentes avaient suggéré qu’Apple pourrait lancer le MacBook Air dès juin 2022 (lors de sa conférence annuelle WWDC). Cependant, un nouveau rapport de Mark Gurman a révélé que le lancement a été reporté au second semestre 2022.

Gurman, dans sa dernière édition de la newsletter Power On, révèle qu’Apple, à l’origine, avait prévu de lancer le MacBook Air avec un tout nouveau design, une puce M2, un support MagSafe, et plus encore à la fin de l’année 2021 ou au début 2022. Cependant, en raison de certaines préoccupations, le lancement a été retardé. Et maintenant, le lancement est envisagé pour la deuxième moitié de 2022.

Le rapport vient après que Ming-Chi Kuo a rapporté qu’Apple commencerait la production de masse du prochain MacBook Air au T2 2022 ou au T3 2022. L’addition de ces deux fuites suggère que nous pourrions voir Apple présenter le nouveau MacBook Air 2022 aux alentours de septembre. Les rumeurs ont suggéré que le MacBook Air nouvelle génération d’Apple sera livré avec le chipset Apple M2, un nouveau design plus carré, pas d’écran Mini-LED, des bords blancs et une encoche. De plus amples informations sur le MacBook Air 2022 pourraient être disponibles lorsque l’ordinateur portable entrera en production de masse.

En plus de révéler que le MacBook Air a été reporté à H2 2022, Gurman affirme également que Apple ne lancera pas de nouveau MacBook Pro haut de gamme cette année. Gurman précise que les puissants modèles de MacBook Pro avec des puces « M2 Pro » et « M2 Max » sont « plus susceptibles d’arriver l’année prochaine ».

Au lieu de cela, Apple pourrait lancer un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme avec un écran de 13 pouces et la puce M2 plus tard cette année, suggère Gurman.

Apple veut répéter le cycle des « Mac M1 »

Comme le note MacRumors, il semble qu’Apple veuille répéter le cycle des « Mac M1 » avec le prochain chipset M2. De la même manière qu’Apple a lancé un nouveau MacBook Air, un MacBook Pro et un Mac mini avec la puce M1 en 2020, nous pourrions voir Apple présenter de nouveaux modèles de ces produits avec la puce M2 à l’automne 2022, avec un MacBook Pro haut de gamme, un iMac Pro et plus encore l’année prochaine.

Cependant, ce ne sont que des spéculations et rien n’a été officiellement confirmé à ce jour, alors prenez cela avec des pincettes.