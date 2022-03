Une protection d’écran, apparemment destinée à l’iPhone SE 3, apparaît en ligne

L’industrie s’attendait à ce qu’Apple annonce un événement qui aurait lieu le 8 mars pour dévoiler le successeur de l’iPhone SE de 2020, l’iPhone SE 3. Et, Apple a officiellement confirmé son événement au 8 mars. Plus tôt dans la semaine, iMore a rapporté qu’une coque d’iPhone SE 5G a fait l’objet d’une fuite en ligne avec une date de sortie fixée au 10 mars, ce qui conforte l’idée que le smartphone de nouvelle génération sera disponible peu après la conférence.

Le listing montre apparemment un nouveau boîtier d’un prochain iPhone SE, et il a été annoncé par Belkin comme un « Film de protection en verre pour Belkin iPhone SE ». Il s’agit de votre protection d’écran de base, montrant l’ancien design de l’iPhone SE d’Apple, mais c’est le même design qui est attendu pour le nouvel iPhone SE à rock.

Le protecteur d’écran est répertorié avec le numéro de produit « F8W768qe-REV », et il a d’abord été mis à disposition sur Amazon Japon le 28 février, indiquant qu’il est pour « l’iPhone SE 3e génération », qui est essentiellement l’iPhone abordable que nous nous attendons à voir lors d’un événement au printemps.

Comme vous pouvez le voir sur les images partagées par iMore, le protecteur d’écran devait être disponible le 10 mars.

iPhone SE 3 : à quoi s’attendre

Que l’iPhone SE 3 arrive ou non le 8 mars reste, pour l’instant, un mystère, mais néanmoins, les fuites et les rumeurs sur le prochain smartphone ont à peu près peint une image de ce qu’il faut en attendre. L’iPhone SE 3 devrait conserver le même design que son prédécesseur, l’iPhone SE 2020, qui ressemble exactement à l’iPhone 8 de 2017. Selon certaines rumeurs, il pourrait être moins cher que son prédécesseur, et pourrait donc coûter soit environ 300 dollars, soit 399 dollars (489 euros), comme l’iPhone SE 2020.

Bien sûr, le principal argument de vente de l’iPhone SE 3 sera son processeur rapide, qui devrait être la puce Apple A15 Bionic, qui équipe actuellement la série iPhone 13. En ce qui concerne l’écran, l’iPhone SE 3 serait doté du même écran de 4,7 pouces que son prédécesseur, et il s’agira très probablement une fois de plus d’une dalle LCD. Nous ne nous attendons pas non plus à des différences de design en façade du smartphone, le célèbre bouton Touch ID restant son option de sécurité biométrique.