Android 13 pourrait permettre aux utilisateurs de régler la luminosité de la lampe torche

Au milieu des rumeurs concernant Android 13, Google a publié le mois dernier la première preview pour développeurs d’Android 13. Nous avons également appris que Android 13 permettra aux utilisateurs d’exécuter des machines virtuelles Linux et Windows 11 sur le Pixel 6 plus facilement que jamais. Et maintenant, nous avons plus de détails sur la version de nouvelle génération d’Android. Un nouveau rapport affirme que Android 13 permettra aux utilisateurs de contrôler la luminosité du flash de leur appareil photo.

Selon un récent rapport approfondi de Mishaal Rahman d’Esper, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de baisser ou d’augmenter la luminosité de la lampe de poche de leurs appareils Android lorsqu’ils l’utilisent comme une torche dans l’obscurité.

La fonction de contrôle de la luminosité des lampes de poche n’est pas nouvelle et Apple propose cette fonction sur les iPhone depuis longtemps. En fait, la surcouche One UI de Samsung, basée sur Android, permet également aux utilisateurs de contrôler la luminosité de la lampe de poche.

Il est révélé que Google a ajouté deux API : « getTorchStrengthLevel » et « turnOnTorchWithStrengthLevel » pour le contrôle de la luminosité de la lampe torche à la fois pour le système et les applications. Les utilisateurs pourront ainsi passer à différents niveaux de luminosité, de 1 au niveau maximal de 128. Auparavant, il n’y avait que l’API « setTorchMode » pour simplement activer ou désactiver la lampe de poche.

Cependant, cette fonctionnalité ne sera disponible que pour certains smartphones Android et pas tous. C’est parce que la fonction de contrôle de la luminosité nécessite une interface matérielle (une mise à jour de la couche d’abstraction matérielle), qui n’est pas présente dans tous les appareils Android. Les appareils passant à Android 13 ne devraient pas bénéficier de cette fonctionnalité. Il est donc possible que Google développe cette fonctionnalité exclusivement pour les futurs smartphones sous Android 13.

Pas disponible pour tous les smartphones

Il y a des chances que Google introduise la fonctionnalité de contrôle de la luminosité intégrée pour les lampes de poche avec sa prochaine série Pixel 7, qui a récemment fait l’objet d’une fuite en ligne. Suite à cela, la fonctionnalité pourrait commencer à apparaître pour d’autres appareils compatibles (autres smartphones Pixel et non-Pixel) à l’avenir.

Par conséquent, cela pourrait prendre un certain temps pour que les autres utilisateurs d’Android obtiennent la fonctionnalité de contrôle de la luminosité pour les lampes de poche.