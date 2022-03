C’est enfin arrivé ! Et bien que les invitations n’aient pas été envoyées aussi tôt que certains l’auraient souhaité, le prochain événement Apple aura bien lieu. Apple a officiellement annoncé qu’elle tiendra son événement le mardi 8 mars à 19 heures, heure française.

Comme les derniers événements Apple, l’événement « Peek Performance » sera également entièrement virtuel et diffusé depuis l’Apple Park. On s’attend à ce qu’Apple lance l’iPhone SE (2022) avec la prise en charge de la 5G, l’iPad Air avec une mise à jour des composants internes et de nouveaux Mac lors de cet événement.

L’événement est confirmé par l’invitation qui a été envoyée à la presse. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing chez Apple, a également publié un petit teaser vidéo sur Twitter confirmant que l’événement aura lieu le 8 mars 2022.

Apple devrait annoncer l’iPhone SE (2022) lors de cet événement. Le nouvel iPhone SE devrait apporter le support 5G au smartphone abordable de la société. L’iPhone SE (2022) devrait être équipé d’un processeur A14 Bionic. Les précédentes rumeurs ont suggéré que l’iPhone SE conservera l’ancien design avec un écran LCD, de grands bords d’écran et le bouton d’accueil Touch ID. Mark Gurman de Bloomberg suggère également qu’Apple pourrait baisser le prix de l’iPhone SE 2020 à 199 dollars après le lancement du nouveau modèle. Le nouveau modèle devrait commencer au même prix que le modèle 2020, c’est-à-dire à 399 dollars.

Outre l’iPhone SE, Apple devrait également annoncer de nouveaux Mac. Récemment, trois nouveaux modèles de Mac ont été enregistrés dans la base de données Eurasian, ce qui laisse penser que le lancement de nouveaux appareils est imminent. Apple devrait présenter un nouveau MacBook Pro de 13 pouces lors de l’événement. Le nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme pourrait également être équipé du chipset Apple M2 de seconde génération d’Apple.

Toutefois, il est dit que le nouveau MacBook Pro ne reprendra pas le design de ses petits frères de 14 et 16 pouces et conservera l’écran sans encoche.

Un gros événement !

Outre le nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme doté d’un écran de 13 pouces, Apple pourrait également annoncer de nouveaux modèles iMac Pro et Mac Pro. Ces deux modèles Mac n’ont pas été mis à jour avec une puce Apple Silicon et la société pourrait enfin les annoncer avec de nouveaux designs et de meilleures entrailles. Apple pourrait également rafraîchir l’iPad Air lors de cet événement en le dotant de nouveaux composants internes plus rapides.

Apple pourrait également sortir l’iPhone 13 dans des coloris « printanier » comme elle l’a fait avec l’iPhone 12 l’année dernière. Enfin, Apple pourrait également annoncer le lancement de iOS 15.4, macOS Monterey 12.3 et iPadOS 15.4 lors de cet événement. Les nouvelles mises à jour logicielles sont en cours de test depuis un certain temps et apportent des fonctionnalités comme le contrôle universel, Face ID avec masque, et plus encore.