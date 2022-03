Des rendus du Xperia 1 IV montrent que Sony reste dans son temps

Contrairement à LG, qui a complètement abandonné le marché des smartphones, et à HTC, devenue une marque d’antan, Sony continue de produire des appareils mobiles haut de gamme avec des prix ambitieux.

Il est vrai que le géant japonais a considérablement réduit l’étendue de son portefeuille de smartphones par rapport à l’époque, mais si les gammes Xperia L ou Xperia R d’entrée et moyen de gamme semblent avoir disparu, les familles Xperia 1 et Xperia 5 haut de gamme devraient bientôt avoir de nouveaux membres.

Pour le meilleur ou pour le pire, les smartphones Android ultra haut de gamme ont tendance à se ressembler de nos jours. La tendance est claire : les écrans incurvés avec des trous centrés dans l’écran et des bords très fins sont à la mode, tandis que les prises casque de 3,5 mm, les capteurs d’empreintes digitales visibles et même les emplacements pour carte micro SD ne sont plus à la mode.

Mais à bien des égards, le nouveau Sony Xperia 1 IV est une explosion du passé que certains consommateurs nostalgiques sont susceptibles d’accueillir comme une bouffée d’air frais dans un paysage de plus en plus stérile. Si vous aimez les écrans plats (et hauts) avec des bordures supérieures et inférieures assez visibles, vous voudrez peut-être attendre jusqu’en avril ou mai, lorsque ce nouveau modèle devrait être officiellement dévoilé.

Au moins à première vue, le prochain fleuron de Sony semble pratiquement identique à son prédécesseur de 6,5 pouces. Il conserverait exactement la même taille d’écran, ainsi qu’un trou décentré, un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté (intégré au bouton d’alimentation du smartphone), et trois caméras arrière disposées verticalement qui dépassent du châssis.

De puissants composants

Ce smartphone aux formes carrées et aux arêtes vives conservera certainement la prise casque, tout en supprimant le bouton Google Assistant de son prédécesseur. Les dimensions globales semblent incroyablement familières aussi, à 164,7 x 70,8 x 8,3 mm, ce qui signifie que la capacité de la batterie de 4 500 mAh du Xperia 1 III ne devrait pas non plus subir un grand changement. En bref, le Xperia 1 IV (prononcé One Mark Four) pourrait être tout ce que le nouveau Galaxy S22 Ultra de Samsung n’est pas (pour le meilleur ou pour le pire), avec un châssis plus étroit, plus mince, mais tout aussi haut que son rival de 6,8 pouces, tout en offrant une surface d’écran nettement inférieure.

Alors qu’une récente rumeur voulait que le Xperia 1 IV soit équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1+ encore inconnu à ce jour, il semble peu probable que ce soit le cas pour le 1 IV s’il voit le jour en avril ou mai. Il pourrait se vanter de 12 Go de RAM et une dalle OLED 4 K HDR, avec des capteurs photo dont on attend beaucoup.