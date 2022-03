OnePlus s’en tient à OxygenOS et annule le projet de « système d’exploitation unifié »

Le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, affirme maintenant que OnePlus s’en tient à OxygenOS. Après six mois de plaintes des clients, il semble que l’entreprise ne veuille plus fusionner son système d’exploitation avec ColorOS, le logiciel utilisé par sa société sœur, OPPO. En septembre dernier, OnePlus a confirmé qu’elle allait fusionner ses OS. Cette décision était logique — comme l’a expliqué Pete Lau, les entreprises partageaient déjà des développeurs, des ingénieurs, des technologies et des composants de smartphones.

Mais, les clients de OnePlus ont été déçus d’apprendre que OxygenOS, une expérience Android légère avec quelques fonctionnalités exclusives appréciées des fans, serait combiné avec le plus « encombrant » ColorOS de OPPO. Peut-être que « combiner » n’est pas le bon mot ici ; la première tentative de OnePlus à ce système d’exploitation « unifié », la version OxygenOS 12, n’était guère plus qu’un ColorOS rebrandé avec une tonne de bugs.

Dans un nouvel article de blog discutant de l’avenir de OnePlus, Pete Lau confirme les rumeurs. La décision semble être permanente. Alors que OxygenOS et ColorOS continueront à partager leur base de code et leur cycle de mise à jour de trois ans, les systèmes d’exploitation « resteront des propriétés de marque indépendantes ».

Alors que OxygenOS et ColorOS continueront à être développés sur la même base de code — pour permettre des mises à jour plus rapides et une meilleure qualité de construction — OxygenOS et ColorOS resteront des propriétés de marque indépendantes. Cette nouvelle orientation a été prise conformément aux commentaires de notre communauté.

Gardez à l’esprit que OxygenOS 13 peut encore se sentir un peu différent des précédentes versions OxygenOS. Pete Lau dit que OnePlus veut « offrir une expérience à laquelle les utilisateurs de longue date de OnePlus seront familiers », mais cela peut être une entreprise difficile, étant donné que OxygenOS partage maintenant une base de code avec ColorOS.

OxygenOS 13 conservera son design visuel unique

Notre philosophie logicielle pour OxygenOS a toujours été d’offrir aux utilisateurs une expérience légère et propre, proche de la version stock Android et orientée vers un usage global. Avec OxygenOS 13, nous voulons offrir une expérience avec laquelle les utilisateurs de OnePlus de longue date seront familiers… OxygenOS 13 conservera son design visuel unique et une gamme de fonctionnalités de personnalisation exclusives.

Plusieurs appareils publiés par OnePlus, dont le OnePlus 9 Pro, recevront la mise à jour OxygenOS 13 à la fin de l’année 2022 ou au début de 2023. Bien sûr, la mise à jour ne sera pas prête avant que Google ne publie Android 13.

Notamment, Pete Lau déclare également que le OnePlus 10 Pro, actuellement une exclusivité chinoise, verra une sortie mondiale en mars. Alors que ce smartphone est livré avec OxygenOS 12, il recevra OxygenOS 13 dans une mise à jour ultérieure.