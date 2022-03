Samsung met officiellement fin à la marque Galaxy Note, mais pas le stylet

Nous savions depuis un certain temps que la gamme Galaxy Note ne faisait plus partie des plans à long terme de Samsung, mais beaucoup de gens espéraient toujours que la société ferait revenir ce modèle populaire tôt ou tard. Inutile de dire que l’on espérait qu’un nouveau Galaxy Note verrait le jour cette année après avoir été oublié en 2020. Mais, il s’avère que ce ne sera plus le cas.

Le responsable de l’expérience mobile de Samsung, Roh Tae-moon, a déclaré lors d’une récente interview que tout ce que vous avez aimé sur le Galaxy Note se retrouverait sur le Galaxy Ultra. En fait, la façon dont il l’a dit a pratiquement confirmé que la gamme Galaxy Note elle-même appartient au passé.

Le Galaxy Note vivra en tant que la gamme Ultra, a-t-il suggéré dans sa déclaration.

En effet, Samsung a travaillé jour et nuit pour apporter le meilleur du Galaxy Note au Galaxy Ultra, et le Galaxy S22 Ultra en est la preuve vivante. « Chez Samsung, nous nous efforçons constamment de placer la barre plus haut sur nos appareils les plus haut de gamme », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics, en février dernier, lorsque les Sud-Coréens ont annoncé la nouvelle gamme Galaxy S22.

« Le Galaxy S22 Ultra reprend les fonctionnalités bien-aimées du Galaxy Note et les aspects les plus célèbres de la série S et les fusionne pour offrir une expérience mobile vraiment unique. C’est un bond en avant pour la technologie mobile, établissant une nouvelle norme pour ce que peut être un smartphone ».

La convergence des gammes de produits Galaxy S et Galaxy Note est prévue depuis des années.

Le Galaxy S Ultra reprend le flambeau

Lorsque Samsung a lancé le Galaxy Note il y a plus de 10 ans — en octobre 2011 — avec un massif écran (pour l’époque) de 5,3 pouces, il surplombait ses contemporains, comme le Galaxy S2 avec son écran de 4,3 pouces ou l’iPhone 4 S et son écran de 3,5 pouces. Mais au fil du temps, les smartphones à grand écran sont devenus moins une nouveauté pour les utilisateurs et plus la norme de l’industrie. Le Galaxy S7 en 2016 avait un écran de 5,1 pouces et faisait presque la taille du Note original. En 2017, le plus grand modèle Galaxy S8+ était pratiquement identique en taille et en forme au Galaxy Note 8 qui l’a suivi plus tard dans l’année, le stylet S Pen étant de plus en plus le seul élément clé de différenciation entre les gammes Galaxy S et Galaxy Note.

La gamme Galaxy Note a joué un rôle clé dans la popularisation des grands smartphones. Coincée entre la série Galaxy S, de plus en plus analogue, et la gamme GalaxyZ Fold, encore plus grande et plus futuriste, la gamme Galaxy Note n’avait plus beaucoup de place pour se démarquer. La fin de la marque Galaxy Note marque définitivement la fin d’une époque, même si le choc a été considérablement atténué par le fait que « l’esprit Note » est à bien des égards plus vivant que jamais sous la forme du Galaxy S22 Ultra.

À ce jour, il est assez clair que la gamme Galaxy Note fait déjà partie du passé, donc ne vous attendez pas à ce qu’un nouveau modèle soit lancé cette année. Cela n’aurait même pas de sens étant donné que tout est passé au Galaxy S22 Ultra, donc l’événement Unpacked de cet été sera entièrement consacré aux nouveaux smartphones pliables de la société.