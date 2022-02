MWC 2022 : le Lenovo ThinkPad X13s est une première mondiale, il arrive avec le X1 Extreme Gen 5 et la série T

Lenovo a annoncé un grand nombre de nouveaux ordinateurs portables et appareils pour le MWC 2022, y compris une série de nouveaux ordinateurs portables ThinkPad. En tête de liste, le Lenovo ThinkPad X13s de première génération, une machine entièrement nouvelle qui utilise un processeur Snapdragon au lieu des processeurs Intel ou AMD plus courants. Il s’agit officiellement du premier ThinkPad équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon, et cela suffit à attirer notre attention.

Mais ce n’est pas seulement le ThinkPad X13s que Lenovo annonce aujourd’hui. Le X13s rejoint le ThinkPad X1 Extreme de cinquième génération et les ordinateurs portables ThinkPad série T orientés vers les affaires, avec des écrans de 14 et 16 pouces. En plus des ordinateurs portables, Lenovo a également révélé le moniteur ThinkVision M14d, qui est présenté comme un moniteur USB-C « mobile » qui peut être emporté en déplacement pour donner aux utilisateurs un deuxième écran quand ils en ont besoin. Ceux d’entre vous qui sont fans de cette nouvelle tendance 16:10 que nous avons vue dans les ordinateurs portables voudront certainement vérifier ces nouveaux ordinateurs portables, parce que Lenovo semble aller tout à fait sur le ratio d’aspect comme il monte en popularité.

S’il n’est pas l’ordinateur portable le plus remarquable annoncé par Lenovo aujourd’hui, le ThinkPad X13s est certainement l’un de ces ordinateurs, en grande partie grâce au fait qu’il est équipé de la plateforme informatique Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm. Lenovo cible les travailleurs mobiles avec le ThinkPad X13s — ceux qui doivent partager leur temps entre le travail au bureau et sur le terrain — car le Snapdragon 8cx donne au X13s des capacités de réseau mobile.

Outre le WiFi 6E, le X13s prend également en charge les technologies mmWave 5G, sub6 5G et 4 G LTE. L’ordinateur portable semble également conçu pour être emporté en déplacement, car il pèse 2,35 livres et est livré avec la certification MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’il devrait résister à un certain degré de stress environnemental.

Les autres spécifications du ThinkPad X13s comprennent un écran WUXGA de 13,3 pouces d’une résolution 1 920 x 1 200 pixels avec un ratio 16:10. Le ThinkPad utilise le GPU Adreno du Snapdragon 8cx, donc pas de puce graphique discrète ici. Il peut également prendre en charge jusqu’à 32 Go de RAM, mais en rupture avec les autres fabricants d’ordinateurs portables, Lenovo a la décence de nous dire que la RAM est soudée. Bien que la soudure de la RAM soit toujours une déception, il est rare de voir un fabricant être aussi franc à ce sujet. Le X13s sera lancé en mai 2022 avec un prix de départ de 1 099,99 dollars.

Le ThinkPad X1 Extreme, un modèle haut de gamme

Parmi les ordinateurs portables les plus chers que Lenovo a annoncés aujourd’hui figure le ThinkPad X1 Extreme Gen 5. Avec cet ordinateur portable, nous obtenons des processeurs Intel Core série H de 12e génération, Lenovo précisant que les options vont jusqu’aux Core i9. Ces processeurs sont associés à des GPU NVIDIA RTX Series 30, à commencer par la RTX 3050 Ti jusqu’au RTX 3080 Ti 16 Go. Si vous avez besoin d’un puissant ordinateur portable pour des applications telles que le rendu 3D ou le traitement vidéo, le X1 Extreme Gen 5 est probablement un meilleur choix que le X13s.

En effet, le ThinkPad X1 Extreme semble disposer de toutes les spécifications auxquelles nous pensons lorsque nous essayons d’imaginer un ordinateur portable haut de gamme. Il peut prendre en charge jusqu’à deux disques SSD PCIe M.2 et jusqu’à 64 Go de RAM DDR5, et il est une fois de plus équipé d’un écran 16:10 de 16 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Comme pour les GPU et les CPU, il semble y avoir plusieurs options pour l’écran, Lenovo indiquant qu’une option lui donne une résolution 4K avec une prise en charge de la technologie Dolby Vision HDR.

Bien sûr, les composants puissants ont un coût — surtout en cette époque de pénurie de composants — de sorte que le ThinkPad X1 Extreme Gen 5 a la distinction d’être l’un des ordinateurs portables les plus chers que la société a annoncés aujourd’hui. Il sera mis en vente en juin 2022, à un prix de départ de 2 049 dollars.

D’autres ordinateurs de la série T

Si vous avez été impressionné par les processeurs AMD pour ordinateurs portables ces derniers temps, alors la série T des ThinkPad de Lenovo s’adresse directement à vous. Bien que ces ordinateurs portables offrent l’option de CPU Intel de 12e génération associés à des GPU NVIDIA discrets à faible consommation, il existe également des éditions AMD qui proposent des CPU de la série Ryzen PRO 6000 avec des graphiques Radeon 600 M.

La série T est composée du T14 et du T16, et les deux gammes ont de nombreux modèles proposés. Il semble y avoir une assez grande variation dans les options d’affichage, mais, quel que soit le modèle, vous obtenez un écran 16:10. Tout le reste, semble-t-il, est optionnel — vous pouvez opter pour des écrans qui peuvent atteindre une luminosité de 500 nits, ou opter pour des résolutions allant jusqu’à 4K. Certains écrans prennent en charge la technologie Dolby Vision HDR, tandis qu’un modèle T14 est même équipé d’un écran OLED d’une résolution 2.8K.

La gamme de la série T comprend 6 modèles au total. Les premiers à sortir seront les modèles T16 et T14 basés sur Intel, qui seront lancés en avril et dont les prix de départ seront respectivement de 1 419 et 1 399 dollars. Les T14 à base de puces AMD seront lancés en mai avec un prix de départ de 1 399 dollars, tandis que les T14 dotés d’une puce Intel les suivront de près en juin avec un prix de départ de 1 529 dollars. Il sera rejoint par les T16 et T14 basés sur AMD, qui seront également lancés en juin au prix de départ de 1 299 dollars.

Un nouvel écran

Parallèlement à toutes ces annonces d’ordinateurs portables, nous avons le moniteur ThinkVision M14d. Cet écran IPS de 14 pouces affiche une résolution de 2.2K avec — vous l’aurez deviné — un ratio 16:10. Il semble qu’aucun des appareils annoncés par Lenovo aujourd’hui n’utilise un ratio plus traditionnel de 16:9 pour l’écran, ce qui est une décision intéressante lorsque Lenovo essaie certainement d’attirer un public aussi large que possible.

Dans tous les cas, le ThinkVision M14d dispose de deux ports USB-C qui prennent en charge le transfert de données et l’alimentation électrique. Le ThinkVision M14d n’a pas grand-chose à offrir, mais un écran externe de ce type n’a pas nécessairement besoin d’être complexe non plus. Malheureusement, ce sera le dernier des appareils annoncés aujourd’hui à sortir de l’usine, car il ne sera pas lancé avant juillet 2022. Lorsqu’il arrivera, attendez-vous à ce qu’il coûte 299 dollars.