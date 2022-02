MWC 2022 : TCL dévoile sa nouvelle série de smartphones Série 30 à partir de 139 €

Le fabricant chinois plus connu pour sa gamme de téléviseurs intelligents, TCL a annoncé plusieurs nouveaux smartphones abordables dans la gamme de la série TCL 30. Les nouveaux appareils ont été présentés au MWC 2022, notamment les smartphones TCL 30 5G, TCL 30 Plus, TCL 30, TCL 30 SE, et TCL 30 E. Les nouveaux appareils de la série 30 rejoignent la gamme de smartphones exclusifs aux États-Unis déjà disponibles, le TCL 30 XE 5G et le TCL 30 V 5G.

Les TCL 30 5G, TCL 30+ et TCL 30 seront dotés d’un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, et les TCL 30 SE et 30 E d’un écran de 6,52 pouces. Tous ces nouveaux appareils intègrent une protection oculaire pour éviter la fatigue des yeux, et ils sont tous équipés de la technologie NXTVISION de TCL pour améliorer la qualité de l’image.

Les TCL 30 5G, TCL 30+, TCL 30 et TCL 30 SE sont équipés d’une triple caméra de 50 mégapixels, tandis que le TCL 30 E est équipé d’une double caméra avec un capteur primaire de 50 mégapixels. Tous les nouveaux appareils sont dotés d’une détection intelligente de l’IA et de capacités HDR améliorées pour améliorer la qualité des images et des vidéos.

Le TCL 30 SE et le TCL 30 E sont équipés de batteries de 5 000 mAh, tandis que le TCL 30 5G, le TCL 30+ et le TCL 30 ont des batteries de 5 010 mAh, et le TCL 30 5G, le TCL 30+ et le TCL 30 prennent en charge la charge filaire rapide de 18 W.

Les TCL 30+ et 30 seront disponibles dans les coloris Muse Blue et Tech Black, tandis que le TCL 30 5G sera disponible dans les couleurs Dreamy Blue et Tech Black. Les TCL 30 SE et 30 E seront disponibles dans les couleurs Space Grey et Atlantic Blue, et le TCL 30 SE aura une seule couleur, Glacial Blue.

Le TCL 30 5G sera proposé à partir de 249 €, tandis que le TCL 30 E sera proposé à 139 € en Europe. Les deux appareils seront disponibles à partir du mois d’avril, et ils seront disponibles dans certaines régions à une date ultérieure. Le TCL 30+ sera proposé à partir de 199 €, le TCL 30 à 179 € et le TCL 30 SE à 149 €. Les nouveaux appareils seront disponibles en Europe, mais la société n’a pas partagé d’autres informations pour le moment.

Tablettes TCL

TCL a également publié plusieurs nouvelles tablettes, dont la TCL NXTPAPER Max 10 avec des options Wi-Fi uniquement et 4G LTE. La tablette dispose d’un écran FHD+ de 10,36 pouces, et elle sera alimentée par un chipset MediaTek MT8788 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. La tablette disposera d’une caméra arrière de 13 mégapixels, et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. La batterie est de 8 000 mAh, et elle prend en charge la recharge rapide de 18 W par le port USB-C.

Le TCL TAB 10 HD 4G offrira des bords fins de 8,7 mm, et se compare à une batterie de 5 500 mAh. Il dispose d’un écran FHD de 10,1 pouces. L’appareil sera alimenté par un chipset MT8768E octa-core avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible. La caméra arrière sera dotée d’un capteur de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale dispose d’un module de 5 mégapixels. L’appareil prendra également en charge la charge de 10 W.

TCL a également annoncé les tablettes TCL TAB 10 s 5G, et TCL TAB Pro 12 5G avec un écran encore plus grand. En ce qui concerne les prix, la NXTPAPER MAX 10 sera mise en vente en Asie à partir du milieu du deuxième trimestre 2022 au prix de 269 €. La TCL Tab 10 HD 4G est disponible en Europe pour 179 €, et le modèle FHD sera commercialisé en Asie fin mars pour 199 €. La TCL TAB 10 s 5G sera commercialisée à la mi-T2 pour 349 €.

Lorsque TCL a annoncé ses deux premiers smartphones de la série 30 en janvier, elle a déclaré qu’elle prévoyait de lancer un total de huit téléphones dans le monde entier au cours de l’année 2022. Avec l’annonce d’aujourd’hui, sept de ces huit téléphones sont maintenant publics, avec seulement un successeur au TCL 20 Pro de l’année dernière non comptabilisé.