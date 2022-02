Apple travaillerait sur un appareil doté d’un écran pliable de 20 pouces décrit comme un “hybride iPad / MacBook”

by

Le marché des appareils pliables n’en est qu’à ses débuts, mais Apple pourrait déjà se préparer à un avenir où ces gadgets seront beaucoup plus courants et demandés. Selon une nouvelle fuite, Apple pourrait travailler sur un appareil doté d’un écran pliable de 20 pouces, que Mark Gurman décrit comme un « hybride iPad/MacBook » dans la newsletter Power On de Bloomberg.

Gurman affirme qu’Apple étudie effectivement la possibilité d’un tel appareil pliable, ce qui confirme les affirmations de Ross Young, PDG et analyste de Display Supply Chain Consultants. La semaine dernière, Young a attiré l’attention sur les plans supposés d’Apple pour développer un appareil avec un grand écran pliable, et Gurman a ajouté un peu plus de profondeur à cette rumeur.

Gurman affirme que l’appareil sera doté d’un double écran qui ne comportera pas de clavier physique ni de trackpad — la navigation et la saisie sur l’appareil seront entièrement basées sur l’écran tactile. Concernant la potentielle date de sortie, Gurman cite la prédiction de Young de 2026, à peu près en même temps que le lancement de la voiture Apple Car.

Les appareils pliables gagnent en popularité, bien qu’ils soient largement limités au marché des smartphones. Samsung a sorti plusieurs générations de ses smartphones Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold, ce dernier étant plutôt un hybride smartphone/tablette. Motorola, également, a ressuscité son populaire smartphone à clapet Razr avec un appareil pliable de style clapet portant le même nom. Lenovo est allé encore plus loin lors du CES 2020 avec son ThinkPad X1 Fold, un ordinateur portable pliable qui peut se transformer en tablette.

Malgré cela, les ordinateurs portables pliables sont loin d’être grand public à l’heure actuelle et il faudra probablement des années avant de voir quelque chose d’analogue de la part d’Apple. La fuite poursuit en affirmant qu’Apple travaillerait sur cet appareil depuis « quelques années », bien que le nombre de ressources qu’elle a consacrées à ce prétendu produit ne soit pas clair. La possibilité d’un MacBook/iPad « hybride » est spécifiquement mentionné, mais loin d’être confirmée.

De grandes années pour Apple ?

Apple a plusieurs produits importants en préparation, notamment l’Apple Car dont nous entendons parler depuis des années, ainsi que les casques AR/VR qui devraient arriver sur le marché vers la fin de 2022 ou en 2023. Il est difficile d’anticiper la place que pourrait occuper une tablette ou un ordinateur portable pliable d’Apple parmi les produits existants et à venir de la société, mais cela suppose que l’appareil présumé se concrétise. Il est tout à fait possible qu’Apple abandonne le concept qu’elle a actuellement — ou, alternativement, un appareil pliable mis sur le marché pourrait avoir une apparence réellement différente de ce que les sources voient actuellement.

Avec une sortie potentielle prévue pour 2026, Apple dispose d’un peu de temps pour faire les choses correctement — du moins, si l’appareil pliable se concrétise un jour.