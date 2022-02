Apple développe un MacBook pliable avec un écran de 20 pouces

Malgré les retards dans le développement de son iPhone pliable, un nouveau rapport indique qu’Apple a jeté son dévolu sur la création d’un « ordinateur portable pliable » doté d’un massif écran de 20 pouces.

Cette affirmation émane de Ross Young, un analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) assez réputé, qui a déjà eu raison à plusieurs reprises au sujet des futurs produits Apple. Si elle est exacte, Apple pourrait chercher à introduire « une nouvelle catégorie de produits » d’ordinateurs portables pliables dans sa gamme.

Le produit, selon Young, pourrait avoir un double usage en tant « qu’ordinateur portable avec un clavier à l’écran de taille normale lorsqu’il est plié » et « un écran lorsqu’il est déplié et utilisé avec un clavier externe ». En plus de la taille d’écran de 20 pouces, Apple envisagerait des résolutions d’écran d’au moins 4K, avec des options plus élevées probables.

Bien qu’il n’y ait aucune indication sur le type de marque que l’ordinateur portable pliable d’Apple pourrait avoir, de nombreuses sources l’ont associé à la gamme MacBook en raison de la taille de son écran, plus que l’iPad ou d’autres dispositifs pliables sur le marché, qui sont beaucoup plus petits en comparaison. Toutefois, si Apple devait introduire une nouvelle catégorie de produits avec son ordinateur portable pliable, il est possible que la société révèle également une nouvelle marque.

L’ordinateur d’Apple ne serait pas la première grande tablette pliable de ce type. ASUS devrait lancer la première tablette Windows pliable de 17 pouces plus tard cette année, appelée Zenbook 17 Fold. Samsung, le leader actuel des gadgets mobiles à écran pliable, a également présenté en avant-première le Galaxy Flex Note au CES plus tôt cette année.

Apple n’est pas pressé

Un écran de 20 pouces serait certainement une première, et Young pense que l’intérêt d’Apple à élargir les options de tablettes pliables de cette manière est une « bonne nouvelle » pour le marché.

L’analyste a déclaré qu’Apple n’est pas pressé de sortir un ordinateur pliable, quel qu’il soit, et que le lancement de l’ordinateur portable pliable pourrait avoir lieu en 2026 ou 2027. Le lancement de l’iPhone pliable était prévu pour 2023 ou 2024, mais on s’attend maintenant à ce qu’il soit lancé en 2025.

Un autre analyste réputé de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, affirme que l’iPhone pliable pourrait se vendre jusqu’à 20 millions d’unités lors de sa sortie. Peut-être que le temps qui s’écoule entre aujourd’hui et un potentiel lancement susciterait un intérêt analogue pour l’ordinateur portable pliable.