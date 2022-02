L’iPhone SE 3 pourrait être beaucoup moins cher que son prédécesseur

Apple devrait donner le coup d’envoi de ses annonces de produits pour 2022 avec la troisième génération de l’iPhone SE. La nouvelle itération succédera au modèle actuel sorti en avril 2020 et, bien qu’il soit probable qu’il reprenne le même design, certains analystes pensent que ses composants internes améliorés seront suffisants pour entraîner des mises à niveau substantielles. Un nouveau rapport suggère que l’iPhone SE 3 sera plus abordable que son prédécesseur.

Selon un rapport de l’Investor’s Business Daily, l’analyste John Donovan de Loop Capital Markets a entendu des rumeurs selon lesquelles l’iPhone SE 3 pourrait être proposé à partir de 300 dollars, ce qui le rendrait moins cher que le dernier modèle qui coûte 399 dollars — 489 euros en France.

Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities, pense que le prix de départ de 399 dollars restera inchangé, mais n’a pas écarté la possibilité d’un prix inférieur. Ives pense qu’Apple connaît actuellement le « cycle de mise à niveau d’iPhone le plus fort qu’elle ait connu depuis 2015 », et ne voudrait pas se surévaluer.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone SE 3 de 2022 — qui sera destiné aux acheteurs soucieux de leur budget et à ceux qui recherchent des smartphones compacts — devrait attirer quelque 1,4 milliard d’utilisateurs de smartphones Android et 300 millions de propriétaires d’iPhone. Apple n’est pas exactement un acteur reconnu dans l’espace de milieu de gamme, qui est dominé par les fabricants Android comme Samsung, Huawei et OnePlus. L’iPhone SE 3 pourrait changer cela et contribuer à stimuler les ventes sur des marchés comme la Chine.

Bien que le prix de 300 dollars semble trop beau pour être vrai, c’est certainement possible, étant donné un rapport de février qui indiquait un prix d’environ 305 dollars.

Meilleur processeur, meilleure caméra

En bref, un design plus ancien, une puce plus rapide et une connectivité 5G. Le modèle actuel ne peut se connecter qu’aux réseaux 4G et dispose d’une puce interne Apple A13 Bionic. La plupart des initiés du secteur pensent que le modèle 2022 sera alimenté par la puce Apple A15 Bionic, la même qui équipe la famille de l’iPhone 13.

Donovan est d’accord et ajoute également que l’iPhone SE 3 aura une meilleure caméra, ce qui correspond à la prédiction de Mark Gurman de Bloomberg. La version 2020 était équipée de la caméra principale de 12 mégapixels de l’iPhone 11 et d’une caméra frontale de 7 mégapixels, au cas où vous vous poseriez la question. Reste à savoir si le nouveau SE sera équipé du capteur principal de l’iPhone 12 ou de la caméra principale de l’iPhone 13.

Ne vous attendez pas à ce que le nouvel appareil ait un aspect différent de l’iPhone SE 2, qui lui-même est basé sur l’iPhone 8 et dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces et d’un bouton d’accueil intégré Touch ID. Les rumeurs indiquent que le smartphone fera peau neuve l’année prochaine.

L’iPhone SE 3 sera apparemment annoncé en ligne le 8 mars aux côtés de la nouvelle tablette iPad Air et un Mac.