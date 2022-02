by

Qualcomm testerait les puces Snapdragon Wear 5100 et 5100+ en 4 nm

Ces dernières années, Samsung a pris la tête du peloton en ce qui concerne les chipsets pour les montres connectées. Le dernier Exynos W920, basé sur le nœud de processus de 5 nm, s’est avéré être un excellent chipset pour les smartwatches — il a fourni le même niveau de performance avec une meilleure autonomie que la précédente génération. Et maintenant, il semble que Qualcomm rattrape son retard puisque les Snapdragon Wear 5100 et 5100+ de Qualcomm ont fuité.

Un rapport de WinFuture affirme que Qualcomm teste en interne deux chipsets portant le numéro de modèle « SW5100 ». Il s’agirait des prochains chipsets pour smartwatch de Qualcomm, qui seront probablement appelés Snapdragon Wear 5100 et Wear 5100+.

Selon le rapport, les deux variantes du Snapdragon Wear 5100 seront dotées de 4 cœurs ARM Cortex-A53 à 1,7 GHz et d’un GPU Adreno 702 cadencé à 700 MHz. Il sera également doté d’une mémoire vive LPDDR4X, d’une mémoire eMMC 5.1, de la connectivité LTE, du Bluetooth 5.2 et de la connectivité aux réseaux Wi-Fi à 5 GHz (802,11 c). Cependant, il n’y a pas de support pour la 5G.

Oui, si vous regardez attentivement les chiffres, les vitesses d’horloge sont plus faibles que la plateforme Snapdragon Wear 4100 de la précédente génération. Mais c’est là que s’arrête l’infériorité. Selon les rumeurs, les Snapdragon Wear 5100 et Wear 5100+ seront fabriqués sur le nœud de processus de 4 nm.

À titre informatif, le Wear 4100 de la précédente génération était basé sur un nœud de processus de 12 nm (plus c’est petit, mieux c’est). Le passage à un processus plus petit devrait (théoriquement) offrir de meilleures performances et une meilleure autonomie.

En fait, le Wear 5100 est censé utiliser le « Molded Lesser Package » ou MLP avec le SoC et le contrôleur de gestion de l’énergie comme composants séparés. La Wear 5100+ utiliserait le « Molded Embedded Package », avec le SoC et le contrôleur d’alimentation dans le même boîtier. La variante « Plus » disposera également d’un coprocesseur QCC510 distinct pour le mode basse consommation, tout comme la plateforme Wear 4100+ actuelle.

Aucune information sur la disponibilité

Le coprocesseur QCC510 devrait se charger de tâches telles que la communication Bluetooth et Wi-Fi, l’activation de l’affichage permanent, la diffusion des notifications et même la détection des chutes et des écarts de fréquence cardiaque. Cela devrait permettre de décharger le processeur principal de certaines tâches. Dans l’ensemble, la plateforme Snapdragon Wear 5100 devrait s’avérer être un meilleur chipset que les chipsets Qualcomm de précédente génération pour les smartwatches.

Il n’y a aucun mot sur la disponibilité ou l’annonce de la plateforme Snapdragon Wear 5100 pour le moment. Il ne semble pas que ces processeurs seront disponibles pour être utilisés dans la fameuse Pixel Watch de Google. Selon les spéculations, la montre devrait être dévoilée en mai, probablement lors de la conférence des développeurs Google I/O, et dotée d’une puce maison Tensor.