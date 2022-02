L’approvisionnement en écrans alternatifs pour l’iPhone 14 d’Apple rencontre des problèmes

Après avoir lutté pendant des années pour échapper au quasi-monopole de Samsung sur l’approvisionnement en écrans OLED pour ses iPhone, Apple s’apprête à lutter encore un peu plus. Alors qu’elle pensait que son deuxième fournisseur alternatif d’écrans pour iPhone, BOE, était prêt à atteindre une part de 20 % dans sa chaîne d’approvisionnement en écrans, réduisant ainsi la part des onéreux panneaux de Samsung et LG respectivement à 60 % et 20 %, on apprend aujourd’hui qu’elle ne peut pas le faire.

Blâmant la pénurie de puces, BOE a apparemment fait savoir qu’il ne pouvait pas livrer les 40 millions de panneaux nécessaires pour devenir un fournisseur d’Apple à hauteur de 20 % cette année. Les pilotes d’écran LX Semicon (anciennement Silicon Works) dont BOE a besoin pour conditionner les écrans de l’iPhone 13 et, potentiellement, de l’iPhone 14, sont en phase de restriction d’approvisionnement ce mois-ci et le mois suivant, rapportent les initiés du secteur de The Elec.

Apparemment, il n’y a tout simplement pas assez de puces pour fournir à la fois à BOE et à LG la quantité de pilotes d’écran pour les iPhone qu’ils ont commandés, et la priorité de LX Semicon sera désormais d’assurer en premier lieu la production d’écrans OLED pour iPhone de LG. Si la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de BOE persiste en février et en mars, elle pourrait à peine être en mesure d’atteindre une part de 10 % de la production d’écrans OLED pour iPhone d’Apple, sans parler des 20 % prévus.

BOE fournit actuellement les panneaux 60 Hz pour l’iPhone 13 et avait bon espoir d’obtenir d’autres commandes d’Apple car elle avait déjà affiné ses compétences, malgré le fait que Samsung aurait l’intention de la poursuivre en justice pour violation de brevet sur sa technologie de production d’écrans OLED.

Les nouveaux fabricants chinois d’écrans OLED de BOE ont également été en lice pour l’écran OLED de 6,1 pouces de l’iPhone 12, mais ils avaient l’habitude de fournir des rendements médiocres avec une qualité suffisante, laissant Apple avec seulement Samsung et une pincée de LG comme sources de production d’écrans OLED.

LG est dans les clous !

Cependant, l’année dernière, les iPhone 13 et iPhone 12 en circulation ont été gratifiés de beaucoup plus de panneaux qui ne sont pas d’origine Samsung, et cette tendance ne fera très probablement que s’intensifier à l’avenir, jusqu’à ce qu’Apple décide qu’elle a besoin de faire un iPhone pliable, alors tous les paris de diversification des fournisseurs sont annulés.

Le fait qu’Apple ait fait confiance à LG pour la taille de ses panneaux OLED pour iPhone les plus populaires démontre un niveau de préparation que LG n’avait probablement pas il y a seulement un an ou deux, et explique les lourds investissements et la priorité accordée à ses lignes de production de panneaux OLED de petite et moyenne taille.

Mais maintenant les rumeurs indiquent que LG a suffisamment maîtrisé sa technologie d’écran OLED LTPO pour gagner la confiance d’Apple pour les écrans de l’iPhone 14 Max et de l’iPhone 14 Pro.

Cela signifierait probablement que toutes les versions de la série iPhone 14, à l’exception du plus petit panneau OLED de 6,1 pouces, arriveront avec des écrans à haute fréquence de rafraîchissement. Maintenant, s’il y aura des améliorations dans la gamme de taux de rafraîchissement dynamique, comme sur le Galaxy S22 Ultra qui peut maintenant descendre jusqu’à 1 Hz même, reste à savoir quand Apple a annoncé la série iPhone 14 Pro.