Realme Pad mini : Realme prépare son propre concurrent pour l’iPad mini

Realme n’est plus une marque de smartphones uniquement. La société a récemment lancé sa Realme Pad en Europe et devrait également présenter son premier ordinateur portable d’ici la fin avril. Selon un nouveau rapport, Realme travaille également sur son propre concurrent de l’iPad mini.

Smartprix a partagé le design et les rendus de la supposée Realme Pad mini. En jetant un premier coup d’œil aux rendus de la Realme Pad mini, il semble qu’elle portera certains des éléments de conception de la Realme Pad plus grande. Le châssis en aluminium de couleur argentée est toujours là avec des lignes d’antenne qui descendent sur les deux côtés du cadre arrière.

Les rendus révèlent également que la tablette aura une caméra AI de 8 mégapixels à l’arrière. Ils révèlent également que la mini tablette aura des boutons d’alimentation et de volume sur le côté gauche, tandis qu’il n’y a pas de boutons sur le bord droit. L’informateur n’a pas partagé la vue avant de l’appareil.

En plus du design, la source a également révélé certaines des spécifications que nous pouvons attendre de la Realme Pad mini. Selon elle, la Realme Pad mini va se vanter d’un écran de 8,7 pouces, du processeur Unisoc T616, de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Un lancement dans les prochaines semaines ?

À l’avant, on va retrouver une caméra frontale de 5 mégapixels et une batterie d’une capacité de 6 400 mAh compatible avec la charge de 18 W.

En parcourant la liste des spécifications, on peut penser que la Realme Pad mini sera destinée au marché des petits budgets. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur le prix pour le moment, on s’attend à ce que la Realme Pad mini soit vendu à un prix inférieur à celui de sa grande sœur.