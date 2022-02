Les spécifications des Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 et Galaxy A73 dévoilées

Nous savons que Samsung travaille sur au moins quatre modèles de la série Galaxy A depuis un certain temps. Des modèles tels que le Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53, et Galaxy A73, ont tous fuité par le passé. Avant l’annonce officielle, les spécifications de certains de ces smartphones ont été divulguées. L’informateur @Shadow_Leak a divulgué les spécifications de quatre des prochains smartphones abordables Galaxy.

Selon l’auteur de la fuite, le Galaxy A23 sera doté d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz. Il devrait être alimenté par le processeur Dimensity 700 de MediaTek et être équipé d’une quadruple caméra à l’arrière. Cette configuration à quatre caméras comprendra un objectif principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et deux caméras de 2 mégapixels. Le smartphone prendrait en charge la 5G et serait doté d’une solide batterie d’une capacité de 5 000 mAh et d’un support pour la charge filaire de 15 W.

Le Galaxy A33, plus coûteux, sera doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, mais il ne prendrait pas en charge les taux de rafraîchissement élevés. Le Galaxy A33 serait alimenté par le chipset Dimensity 720 de MediaTek et disposerait d’une configuration analogue à quatre caméras à l’arrière. La configuration de la caméra du Galaxy A33 comprendra un capteur photo principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un objectif de profondeur de 2 mégapixels. Comme le Galaxy A23, il sera doté d’une batterie de 5 000 mAh et d’un système de charge de 15 W, selon la source.

En plus du Galaxy A33 et du Galaxy A23, les spécifications présumées du Galaxy A73 et du Galaxy A53 ont également été divulguées.

Le Galaxy A53 devrait se vanter d’un écran Super AMOLED de 6,52 pouces avec une fréquence de rafraîchissement digne des flagships de 120 Hz, et une résolution full HD+. Sous le capot, on devrait retrouver la puce maison Exynos 1200, et une batterie de 5 000 mAh également, avec une charge rapide inconnue à ce jour. Pour la photo, 4 caméras sont également attendues : un capteur photo principal de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un objectif de profondeur de 5 mégapixels.

Une gamme Galaxy A toujours attrayante

Enfin, le dernier de la gamme et le plus onéreux devrait être le Galaxy A73. Ce dernier devrait se vanter d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on devrait retrouver la puce Snapdragon 750G de Qualcomm, et une batterie de 5 000 mAh. Pour la photo, 4 caméras sont également attendues : un capteur photo principal de 108 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, un capteur macro de 8 mégapixels et un objectif de profondeur de 2 mégapixels.

Ces smartphones de milieu de gamme devraient être annoncés dans les semaines et mois à venir, peut-être dès le MWC 2022 la semaine prochaine.