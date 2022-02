De nouveaux détails sur la puce de cryptomonnaie d’Intel sont annoncés

Après avoir annoncé son intention d’entrer sur le marché de la cryptomonnaie avec son premier chipset dédié à la blockchain plus tôt ce mois-ci, Intel a maintenant annoncé sa première puce dédiée au minage du Bitcoin lors de l’événement International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2022.

Le chipset, baptisé Bonanza Mine BMZ1 ASIC, est la première génération de SoC de la gamme « blockchain accelerator ». Parallèlement, la société a annoncé Bonanza Mine System, également alimenté par les puces Bonanza Mine.

Le SoC ASIC Bonanza Mine BMZ1 d’Intel est un chipset de 7 nm et peut fournir jusqu’à 137 Giga HASHes/seconde (GH/s) tout en consommant 7,5 W d’énergie. Bien qu’Intel affirme que ses « blockchain accelerator » peuvent permettre des opérations de minage à faible consommation d’énergie, le chipset BMZ1 doit faire face à une forte concurrence de la part d’autres leaders du marché comme MicroBT et Bitmain.

Parallèlement, Intel a également annoncé le Bonanza Mine System, composé de 300 chipsets BMZ1, de quatre cartes de hachage, d’une unité de contrôle FPGA Intel, de quatre ventilateurs et d’un bloc d’alimentation programmable. Cet ordinateur de minage de Bitcoins prêt à l’emploi peut fournir des performances de minage allant jusqu’à 40 Tera HASHes/seconde (TH/s) tout en consommant 3 600 W d’énergie.

Bien qu’il semble être un bon choix pour les petits mineurs, les performances du Bonanza Mine System sont moyennes par rapport à des rivaux comme l’unité Antminer S19 XP de Bitmain, qui peut fournir jusqu’à 140 TH/s de performance minière.

Intel vise à s’initier dans le secteur

Intel a également déclaré que le chipset ASIC Bonanza Mine BMZ2 de seconde génération est également prêt à être expédié, et qu’il peut fournir 40,4 GH/s de performance minière. En fait, la société affirme qu’elle a déjà commencé à expédier les puces BMZ2 à des clients comme GRIID Infrastructure et BLOCK, anciennement connu sous le nom de Square. Le système Bonanza Mine de seconde génération basé sur le BMZ2 sera disponible sur le marché plus tard dans l’année et offrira de meilleures performances que le système Bonanza Mine actuel basé sur le BMZ1.

Avec le jeu de puces ASIC de la série BMZ et le système Bonanza Mine, Intel vise à établir sa présence dans le secteur en plein essor de l’exploitation des cryptomonnaies.