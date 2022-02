L’iPhone 14 pourrait dépasser l’autonomie de l’iPhone 13 grâce à un meilleur chipset 5G

Même si l’iPhone 14 est dans six mois au bas mot, nous avons appris beaucoup de choses sur le prochain smartphone phare d’Apple pour 2022. Des rapports antérieurs ont suggéré que les modèles Pro de l’iPhone 14 seront dotés d’une caméra frontale incrustée dans l’écran poinçonné, et d’une caméra principale de 48 mégapixels.

Maintenant, un rapport de Economic Daily News affirme que l’iPhone 14 aura une meilleure autonomie que la série d’iPhone 13 grâce à un nouveau chipset 5G.

Le rapport affirme que TSMC a pris toutes les commandes pour les puces radiofréquence (RF) 5G pour tous les modèles phares de l’iPhone 2022. On s’attend toujours à ce qu’Apple utilise le modem de Qualcomm pour l’iPhone de cette année, avant de passer à son propre modem l’année prochaine.

Selon le rapport, TSMC fabriquera le modem sur le processus de nœud de 6 nm. Le passage à une puce plus petite offrira un certain nombre d’avantages.

Tout d’abord, grâce à sa taille physiquement réduite, le chipset consommera moins d’énergie tout en conservant les mêmes performances pour les bandes 5G sub-6GHz et mmWave. En outre, le rapport affirme qu’il fera de la place pour une batterie plus grande. Le résultat combiné d’un chipset plus petit et d’une batterie plus grande ? Selon le rapport, les modèles d’iPhone 14 auront une meilleure autonomie que les modèles d’iPhone 13, qui est déjà assez impressionnante.

Le support du Wi-Fi 6E

En plus d’offrir une meilleure autonomie, le modem de l’iPhone 14 prendrait également en charge le Wi-Fi 6E. Pour ceux qui l’ignorent, les smartphones des séries iPhone 12 et iPhone 13 sont livrés avec le Wi-Fi 6. Le prochain modèle d’iPhone 14 prendrait en charge une version plus récente du Wi-Fi 6, appelée Wi-Fi 6E. Elle apporte des bandes supplémentaires et conserve les mêmes performances élevées, une faible latence et des débits de données rapides.

Comme mentionné ci-dessus, à partir de 2023, Apple devrait abandonner les puces de Qualcomm et implémenter son propre modem 5G conçu sur mesure dans l’iPhone.

Simultanément, Foxconn a commencé la production d’essai de l’iPhone 14 Pro.