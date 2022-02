Panasonic lance le Lumix GH6 doté du capteur Micro Four Thirds avec la plus haute résolution

Panasonic lance le Lumix GH6 doté du capteur Micro Four Thirds avec la plus haute résolution

Panasonic a présenté le nouvel appareil photo sans miroir Lumix GH6, qui avait été annoncé il y a un an. L’appareil succède au Lumix GH5 Mark II et est équipé d’un capteur Micro Four Thirds avec la plus haute résolution jamais atteinte. En outre, il prend en charge quelques premières.

Le Lumix GH6 a un design analogue à celui de son prédécesseur, mais présente un certain nombre de changements sous le capot. Il est équipé d’un capteur Live MOS de 25,2 mégapixels, qui permet d’obtenir davantage de pixels et une meilleure résolution. L’appareil prend en charge les vidéos 4:2:2 10 bits 4K à 120 images/s, les vidéos 4K 10 bits à 60 images/s et les vidéos 5,7 K 10 bits à 60 images/s et 50 images/s, ce qui est une première pour un appareil Lumix. L’enregistrement à fréquence d’images variable (VFR) est également possible.

L’appareil photo numérique sans miroir à objectif unique est également doté d’un nouveau Venus Engine, dont la puissance de traitement est multipliée par deux par rapport au précédent modèle, ce qui permet d’augmenter le nombre de pixels et de réaliser des vidéos à plus haute résolution et à plus haut débit binaire, tout en améliorant la qualité de l’image. Le Lumix GH6 prend également en charge la réduction du bruit en 3D pour les vidéos et le Dual 3D Color Control pour une meilleure reproduction des couleurs.

La caméra vidéo possède une autre caractéristique qui pourrait enthousiasmer les gens : la possibilité de filmer des vidéos au ralenti en haute résolution (jusqu’à 12,5 fois la vidéo au super ralenti).

Ensuite, il y a la prise en charge du codec vidéo ProRes d’Apple, qui permet aux utilisateurs de capturer des images de haute qualité avec une faible compression. Il dispose également d’une double stabilisation d’image à 5 axes. Le Lumix GH6 est également équipé d’un ventilateur intégré pour garder le tout au frais pendant les longues heures d’enregistrement, ainsi que de la prise en charge du format V-Log et de l’espace couleur V-Gamut pour une meilleure gamme dynamique.

Un prix assez élevé

Parmi les détails supplémentaires, citons un écran LCD arrière inclinable et à angle libre, un double emplacement pour carte mémoire, un port USB-C, un micro intégré pour l’enregistrement audio, une prise en charge HDMI, une prise en charge des cartes CFexpress de type B, une prise audio 3,5 mm, etc.

Le Panasonic Lumix GH6 est proposé au prix de 2 199 euros boîtier nu, et sera disponible à la vente le mois prochain. Il est disponible en deux kits : le premier ajoute le 12-60 mm f/2,8-4 pour un prix de 2 799 euros tandis que le kit 12-35 mm f/2,8 s’annonce à 2 899 euros.