Slack est indisponible, ce n’est pas votre collègue qui est en pause !

Slack connaît quelques problèmes, ce qui rend difficile pour les utilisateurs l’envoi et la réception de messages, ainsi que l’accès à la plateforme dans son ensemble. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se sont plaints que l’accès aux salons de discussion liés au travail se heurte à de longs temps de chargement, à l’impossibilité de consulter les fils de discussion et à des problèmes lorsqu’ils essaient d’envoyer un message à leurs collègues.

La page d’état de Slack reconnaît actuellement que la plateforme « ne se charge pas pour certains utilisateurs ». La page indique que les problèmes ont commencé vers 15 h 25, heure française. Il semble que le problème soit répandu, avec un certain nombre d’utilisateurs se plaignant sur Twitter et un pic énorme de problèmes notés sur Down Detector.

Some customer may be experiencing issues with loading Slack. We’ll provide a status update once we have more information. We’re sorry for the disruption. https://t.co/rd7foQMlhf

— Slack Status (@SlackStatus) February 22, 2022