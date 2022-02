La rumeur d’un Samsung Galaxy Book Pro 2 pourrait être lancée au MWC 2022

Bien que Samsung n’ait pas mentionné quoique ce soit sur ce qu’elle prévoit d’annoncer lors de l’événement, le thème semble être lié au travail et à l’éducation. Il semble également y avoir un Easter egg dans l’invitation à l’événement, où l’ordinateur portable fait un flip avant que d’autres appareils et accessoires apparaissent.

Selon les spécifications et les rendus disponibles, l’appareil devrait être un ordinateur portable convertible avec une charnière à 360 degrés . Il aura probablement un écran de 15,6 pouces, avec un ratio d’aspect 16:9, trois ports USB-C, une prise audio de 3,5 mm et un emplacement pour carte micro SD.