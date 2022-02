Les rendus du POCO X4 Pro ont été dévoilés dans leur intégralité

by

Le POCO X4 Pro était sur le point de faire ses débuts lors du MWC 2022 la semaine prochaine mais Amazon France a posté un listing complet révélant presque tout sur le téléphone.

Le successeur du X3 Pro présente des bords plats et une grande bosse rectangulaire pour la caméra arrière qui s’étend entre les côtés gauche et droit du smartphone. Il y a quelques analogies visuelles avec le Xiaomi Mi 11 Ultra dans ce design, et même si c’est un peu excentrique, il est plutôt chouette.

À l’avant, nous trouvons une caméra frontale dans un trou de l’écran, et un modeste menton (le bord sous l’écran). Les rendus qui ont fuité montrent également différentes variantes de couleurs — noir, bleu et jaune — la dernière étant la plus excitante, promettant des jours d’été ensoleillés.

En outre, le smartphone sera livré avec un écran OLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 695 de milieu de gamme, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une charge rapide de 67 W. En regardant à nouveau l’arrière, nous pouvons voir la caméra principale de marque « 108 MP », et quelques autres plus petites.

Il y a aussi un sigle « AI » qui suggère qu’il y aura une certaine magie informatique qui se produira avec les photos.

Rendez-vous le 28 février

Ces spécifications suggèrent en quelque sorte que le POCO X4 Pro 5G n’est qu’un Redmi Note 11 Pro rebrandé et légèrement redessiné, plutôt qu’un successeur direct du POCO X3 Pro avec son rapide chipset SD 860. Le POCO X4 Pro était listé à 350,51 € sur la page d’Amazon France (le listing a été supprimé, sans surprise).

Le lancement officiel du smartphone devrait avoir lieu pendant le MWC 2022 le 28 février.