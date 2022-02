Poco travaillerait sur sa toute première smartwatch

La première fuite concernant une éventuelle smartwatch de Poco a fait surface. Une nouvelle information de Piyush Bhasarkar, qui a également été soutenu par Mukul Sharma, indique que Poco travaille sur sa toute première smartwatch, comme le souligne Gizmochina.

Dans un tweet, Piyush Bhasarkar a partagé qu’il avait repéré un certificat pour la smartwatch de Poco sur la plateforme russe de certification électronique, EEC.

Malheureusement, la certification figurant sur le site Web de l’EEC ne donne pas beaucoup d’informations sur la possible smartwatch de Poco. Sur le site Web, nous pouvons voir que la potentielle smartwatch de Poco a été enregistrée sous le numéro de modèle M2131W1, et il semble qu’elle serait fabriquée par 70mai Co. Ltd, une entreprise basée à Shanghai qui fait partie de l’écosystème IoT de Xiaomi. 70mai est surtout connue pour la fabrication de dashcams comme la 70mai Dash Cam 1S et la Dash Cam A400.

La certification de la CEE ne donne pas d’informations sur les spécifications à attendre de la toute première smartwatch de Poco. Il n’y a également aucun mot sur la date à laquelle nous pouvons nous attendre à ce que Poco lance l’appareil ou si elle serait disponible dans le monde entier ou seulement sur certains marchés.

Le projet de Poco de lancer une smartwatch ne devrait pas être une surprise. Dans une interview de l’année dernière, Kevin Qiu, le responsable mondial de Poco, a déclaré : « Nous pensons toujours que le smartphone plus l’IoT est une stratégie clé pour nous » et Angus Ng, le responsable du marketing produit de Poco, a ajouté : « rien n’est vraiment hors limites ».

Une tablette aussi ?

Poco ayant pour objectif de sortir des appareils plus différents à l’avenir, il est logique de se demander si les tablettes sont également prévues — ce serait une étape raisonnable à franchir pour une telle entreprise d’électronique.

Cependant, Angus Ng a déjà pris la parole pour nous faire savoir qu’il ne faut pas s’attendre à des tablettes de la part de Poco de sitôt : « Du côté des tablettes, oui, les tablettes ont été énormes dans l’industrie au cours de la dernière année et demie en raison de la pandémie. Mais c’est parce qu’il a été énorme et un peu encombré, (que) c’est encore plus difficile pour nous d’entrer de ce point de vue ».