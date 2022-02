Samsung laisse entendre que le Galaxy S23 délaissera la protection d’écran

by

by

Samsung a annoncé jeudi matin qu’elle diffusera en direct son prochain grand événement au MWC 2022 le 27 février. Toute l’action pourra être visionnée en direct sur la chaîne YouTube de Samsung. L’entreprise, qui vient de dévoiler sa nouvelle série de smartphones Galaxy S22 la semaine dernière, indique qu’elle présentera ses appareils connectés et qu’elle « redéfinit une fois de plus l’avenir de la façon dont nous travaillons et dont nous apprenons ».

Samsung prévoit de diffuser son événement MWC en se concentrant sur la façon dont ses appareils sont tous connectés. Sur la base d’une vidéo que Samsung a incluse avec son annonce, nous verrons comment des appareils comme la Galaxy Watch 4, le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4, le Galaxy S22 Ultra et la Galaxy Tab S8 Ultra fonctionnent tous ensemble.

Mais, ce n’est pas tout. Samsung, qui n’inclut plus de bloc de charge et d’écouteurs dans la boîte de ses nouveaux smartphones, pourrait bientôt retirer autre chose dans cette boîte.

Un membre de Samsung Community relayé par wccftech a laissé un message (en coréen) montrant l’image d’un responsable de Samsung mentionnant que la société va cesser de donner aux acheteurs des futurs smartphones Galaxy une protection d’écran gratuite. En fait, alors que la plupart des pays reçoivent une protection d’écran dans la boîte de la série Galaxy S22, en Corée du Sud, l’accessoire n’est pas inclus.

Supposons donc que Samsung retire la protection d’écran des boîtes des futurs smartphones Galaxy. La question est : pourquoi ? On peut penser que les fabricants de smartphones essaient d’économiser de l’argent en laissant les chargeurs hors de la boîte (ce qui oblige également certains clients à en acheter de nouveaux). Mais les protections d’écran ne sont guère un article coûteux.

La raison de ce retrait ?

La réponse se trouve dans la traduction du responsable de la société Samsung susmentionné qui a déclaré : « La série Galaxy S22 a appliqué l’aluminium Armor, le matériau le plus résistant utilisé dans les smartphones pour la première fois dans la série S, et le Corning Gorilla Glass Victus+ pour la première fois dans un smartphone ».

Parlant de la gamme Galaxy S22, le responsable anonyme de Samsung a ajouté que « utilisée à l’avant et à l’arrière, elle a été publiée comme la série de smartphones Samsung la plus robuste de tous les temps ».

Il a également fait référence à la protection de l’environnement en déclarant (encore une fois, traduit) : « Étant donné que de nombreux films de protection sont actuellement en circulation et que la quantité de déchets augmente également de jour en jour, nous fermons le marché national pour la dernière fois afin d’éviter le gaspillage inutile des ressources et de renforcer les activités de protection de l’environnement. J’ai pris ma décision ».

Un « coût » en moins ?

Si vous vivez en Corée du Sud et que vous devez avoir une protection d’écran pour votre smartphone Galaxy S22, vous pouvez toujours en acheter une auprès d’un vendeur tiers. Et étant donné les dépenses que cela implique, c’est probablement une excellente idée, même avec une protection en Gorilla Glass Victus+. Ce dernier est une version spéciale du verre de protection mobile haut de gamme de Corning et est exclusif à la gamme Galaxy S22.

Le reste du monde devrait apprécier de recevoir le protecteur d’écran gratuit dans la boîte de leur nouveau smartphone Galaxy S, car l’année prochaine, avec la gamme Galaxy S23, cet accessoire pourrait disparaître.