Le Xiaomi 12 Ultra comprendra un processeur Snapdragon 8 Gen 1+ amélioré, selon une fuite

Xiaomi a mis fin à une myriade de fuites et de rapports et a annoncé la série Xiaomi 12 avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 à la fin de l’année dernière. En outre, la société est également soupçonnée de travailler sur le Xiaomi 12 Ultra, qui a également fait l’objet de fuites dans le passé. Maintenant, une nouvelle fuite sur l’appareil a fait surface, suggérant que le Xiaomi 12 Ultra sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1+, une puce non annoncée à ce jour. La fuite précise qu’il offrira des améliorations décentes par rapport à l’actuel chipset Snapdragon 8 Gen 1.

La dernière fuite provient d’un informateur chinois réputé, Digital Chat Station. Il a récemment annoncé sur Weibo que le Xiaomi L2S (numéro de modèle 2206122SC), qui a été précédemment repéré dans la base de données IMEI comme le Xiaomi 12 Ultra, sera alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 1+, qui a le numéro de modèle SM8475.

En outre, il est révélé que le chipset sera développé en utilisant la dernière architecture 4 nm de TSMC, contrairement au chipset Snapdragon 8 Gen 1 (numéro de modèle SM8450) qui est basé sur le processus de 4 nm de Samsung LSI.

Pour ceux qui ne le savent pas, bien que le SoC Snapdragon 8 Gen 1 offre des performances améliorées par rapport à ses prédécesseurs, il est rapporté que les appareils Xiaomi 12, le Realme GT 2 Pro, et le Moto Edge X30, qui sont tous alimentés par le dernier chipset de Qualcomm ont été confrontés à divers problèmes thermiques et d’accélération. Les rapports suggèrent que les problèmes dans le dernier processeur de Qualcomm sont causés par le processus de 4 nm de Samsung LSI.

En conséquence, Qualcomm aurait opté pour le nouveau processus de 4 nm de TSMC pour développer le prochain SoC Snapdragon 8 Gen 1+ afin d’offrir de meilleures performances thermiques et de résoudre les problèmes d’accélération.

On ne sait pas quand il sortira

Si le changement s’avère visible, ce sera sûrement une bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas obtenu le Xiaomi 12 ou le 12 Pro et qui attendaient la variante Ultra. La rumeur veut également que l’appareil dispose d’une caméra principale de 200 mégapixels (la même que le prochain smartphone Moto Frontier) ainsi que de trois autres caméras à l’arrière, qu’il supporte la recharge rapide de 120 W, et plus encore.

En ce qui concerne le lancement du prochain Xiaomi 12 Ultra, l’informateur suggère que la société vise à sortir l’appareil à un moment donné au cours du 3e trimestre 2022. Cependant, il convient de mentionner que Xiaomi n’a encore rien révélé sur l’appareil ou son calendrier de lancement.