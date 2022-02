Avec Facebook Reels, Meta tente de remplacer TikTok

Lorsque Meta a accusé Apple de lui coûter dix milliards de dollars il y a quelques semaines, Facebook avait également fait part de certains de ses projets de croissance pour l’avenir. Selon Zuckerberg, une partie de sa stratégie de restructuration de dix milliards de dollars comprend l’initiation d’une « transition sur nos propres services vers des vidéos de courte durée comme Reels ».

Et, cela inclut également un lancement mondial de la version de Reels propre à Facebook, car Meta a observé le succès viral de TikTok et se concentre sur la promotion de contenus analogues. Cette fonctionnalité joue un rôle clé dans la lutte que mène Meta contre TikTok. Elle permet aux créateurs de partager du contenu vidéo de courte durée sur Facebook ou de poster des Reels depuis Instagram pour atteindre un public plus large.

Facebook a récemment testé « Facebook Reels » avec plusieurs utilisateurs sur la plateforme, et a encouragé le partage de vidéos entre plateformes pour susciter un intérêt plus large pour ce type de contenu et tâter le terrain. À partir d’aujourd’hui, les Reels deviennent officiellement une fonctionnalité autonome sur Facebook et seront déployés dans au moins 150 pays au cours des prochaines semaines.

Zuckerberg en a fait l’annonce dans une publication Facebook plus tôt dans la semaine : « Les Reels sont déjà notre format de contenu qui connaît de loin la plus forte croissance, et aujourd’hui nous le mettons à la disposition de tous les utilisateurs de Facebook dans le monde entier. Nous voulons que Facebook Reels soit le meilleur endroit pour que les créateurs se connectent à leur communauté et gagnent leur vie, c’est pourquoi nous lançons également de nouveaux outils de monétisation ».

Les Reels commenceront à apparaître pour tous en haut du fil d’actualité des utilisateurs de Facebook. Les Facebook Stories — une autre fonctionnalité volée à Instagram — pourront être converties en Reels, et vice versa : Les Reels pourront être partagés dans le cadre des Stories.

Une promotion dans l’écosystème Facebook

Les Facebook Reels deviendront également une catégorie promue sur Facebook Watch ainsi que, étonnamment, sur les groupes Facebook. Les utilisateurs se verront en outre proposer des Reels recommandés individuellement, que l’entreprise adaptera en fonction des goûts personnels de chacun. En bref, Facebook va pousser la nouvelle fonctionnalité Facebook Reels littéralement partout sur la plateforme.

Afin d’inciter financièrement les grands créateurs à se concentrer sur les Reels, Facebook verse également jusqu’à 35 000 dollars par mois à certains créateurs pour qu’ils produisent davantage de contenu Reels. Ce programme de bonus particulier existe depuis que Facebook a commencé à tester sérieusement les Reels, et fait partie de la promesse d’investissement créatif d’un milliard de dollars faite par la société en juillet 2021.