Les rendus du Moto Frontier montrent la caméra principale de 194 mégapixels et son design

Bien que Motorola se prépare à introduire le Edge 30 Pro, un autre smartphone pourrait être la star de la société pour le premier semestre 2022. Il y a quelques semaines, un rapport publié affirmait que Motorola travaillait sur un smartphone avec un capteur de caméra de 200 mégapixels et des spécifications digne d’un flagship. Il s’avère que le Moto Frontier est en effet en cours de réalisation, car les premiers rendus du smartphone provenant d’une source fiable, Evan Blass, ont fait surface sur Twitter.

Un premier coup d’œil sur le design révèle que le Frontier ne ressemblera à aucun autre smartphone Motorola du passé. Le smartphone aura un design incurvé avec l’écran et le dos du smartphone se fondant dans les côtés.

Les rendus montrent également son design de caméra à deux niveaux, le niveau inférieur étant les caméras secondaires du smartphone et le niveau supérieur étant le capteur de la caméra 194 mégapixels du smartphone. Sous le boîtier de la caméra se trouve le logo Moto.

La configuration de la caméra est accompagnée d’un flash LED à double ton. On ne sait pas si le capteur de 194 mégapixels est le capteur HP1 de Samsung ou non. Les deux autres capteurs de la caméra seraient un capteur ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif IMX664 de 12 mégapixels.

L’avant du smartphone accueillera un écran bord à bord avec un trou en haut au centre pour loger la caméra frontale de 60 mégapixels. On s’attend à ce que le Motorola Frontier soit équipé d’un écran P-OLED de 6,67 pouces avec une résolution full HD qui prendra en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

Un lancement en avril ?

Les rumeurs suggèrent également que le smartphone sera équipé du processeur Qualcomm SM8475, qui serait la variante « Plus » du Snapdragon 8 Gen 1. Le smartphone disposerait de 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh une charge filaire rapide de 125 W et un support de charge sans fil rapide de 50 W. Le smartphone fonctionnera sous Android 12. Parmi les autres caractéristiques, citons des haut-parleurs stéréo, un support double SIM et un port USB Type-C avec support DisplayPort 1.4. Pour la connectivité, ce sera du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, une puce NFC, et GPS.

On ne sait pas quand Motorola présentera le Frontier au monde, mais la date affichée sur l’écran du smartphone laisse entrevoir une possible annonce le 3 avril.