Le futur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm prévoit d’ajouter le support du codec AV1

Comme détaillé précédemment, le nouveau codec AV1 est 30 % meilleur en termes de compression que le H.265, ce qui permet un streaming plus rapide tout en consommant moins de données . Il est également plus économe en batterie. Netflix diffuse déjà certains de ses contenus dans ce codec sur les appareils compatibles. Google utilise également ce codec sur YouTube pour certains appareils.

