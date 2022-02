L’iPhone 6 Plus est désormais un appareil Apple ancien, ce que cela signifie !

De temps en temps, Apple déplace ses produits anciens et vieillissants vers sa liste « Ancien et obsolète ». À la fin de l’année dernière, nous avons vu un rapport laissant entendre que l’iPhone 6 Plus pourrait bientôt devenir un produit ancien dans le portefeuille d’Apple. C’est désormais une réalité puisque la société a récemment ajouté le produit phare de 2014 à sa liste « Ancien et obsolète ».

Apple a récemment mis à jour sa liste officielle « Ancien et obsolète », ajoutant trois nouveaux produits à la liste, dont l’iPhone 6 Plus. L’appareil, qui est sorti en 2014, était le premier iPhone à être doté d’un grand écran.

Pour rappel, l’iPhone 6 Plus est doté d’un grand écran LCD IPS de 5,5 pouces, du chipset Apple A8 et d’une unique caméra arrière de 8 mégapixels. Il est sorti en même temps que le modèle standard de l’iPhone 6, qui n’est heureusement pas encore devenu un produit ancien, grâce à une distribution prolongée. Cependant, la variante Plus n’a pas bénéficié de cet avantage, car Apple ne fabrique plus d’iPhone de 5,5 pouces. Par conséquent, il est maintenant devenu un produit Apple ancien sur le marché.

Les deux autres appareils sont l’iPad 4 de 9,7 pouces qui a également été lancé en 2014 et le Mac mini de 2012.

Selon l’entreprise, « les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans ». De même, Apple ajoute un produit à la liste des produits anciens lorsqu’elle cesse de les distribuer à la vente depuis plus de 7 ans.

Que signifie devenir un produit Apple vintage ?

Désormais, les produits anciens et obsolètes ne pourront plus bénéficier d’aucune sorte de service matériel de la part d’Apple. Même les prestataires de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes à des fins de réparation ou de remplacement. Toutefois, les MacBook sont les seuls à être exemptés de ces critères, car les utilisateurs peuvent bénéficier d’une période supplémentaire de réparation sur batterie uniquement.

La liste actuelle des iPhone anciens comprend l’iPhone 4 (8 Go), l’iPhone 4 s, l’iPhone 4 s (8 Go), l’iPhone 5, l’iPhone 5c et l’iPhone 6 Plus.

La dernière mise à jour d’iOS pour l’appareil a été livrée en 2019, soit iOS 12.5. Donc, si vous avez un iPhone 6 Plus, je vous suggère de passer à des modèles d’iPhone plus récents ou à d’autres appareils Android.