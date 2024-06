L’avenir des Copilot+ PC en suspens : Problèmes de sécurité et litiges juridiques

Il y a un mois, Microsoft semblait inarrêtable. L’entreprise avait une vision audacieuse et ambitieuse de l’avenir de Windows, et tout indiquait qu’elle allait réussir. Cependant, à la veille du lancement de ses Copilot+ PC, l’enthousiasme a laissé place à la prudence, en raison des inquiétudes concernant deux aspects clés : l’Arm et l’IA.

Copilot+ PC sans IA ?

Rétrospectivement, il semble évident que des préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité allaient surgir autour de la fonctionnalité phare de l’IA de Microsoft, Recall. Cette fonction de recherche universelle a accès à chaque application et site Web visités, tout cela via un langage naturel. Bien que cela puisse sembler pratique, l’idée que votre PC soit au courant de tout ce que vous faites suscite une gêne naturelle, même avec les contrôles manuels mis en place par Microsoft. Parfois, les réactions instinctives ont raison.

Les problèmes ont éclaté lorsque des experts en sécurité et confidentialité ont démontré la fragilité de Recall. Il s’avérait effrayant de voir à quel point il était facile d’accéder à toutes les captures d’écran prises par Recall sur votre PC. Une semaine plus tard, Microsoft faisait déjà marche arrière, passant de Recall activé par défaut à une option activable. Mais cela ne suffisait pas.

Jeudi dernier, Microsoft a annoncé que Recall ne serait pas disponible au lancement le 18 juin. Des modifications majeures étaient en cours, notamment un déchiffrement « juste à temps » pour les captures d’écran Recall protégées par Windows Hello, garantissant qu’elles ne sont accessibles que lorsque l’utilisateur s’authentifie.

Il faudra voir combien de temps il faudra pour que Recall soit à nouveau prêt, mais il est difficile de voir réapparaître la fonctionnalité de sitôt. Les préoccupations de sécurité sont déjà présentes et les perceptions sont ancrées. Microsoft doit travailler dur pour regagner la confiance, surtout à une époque où le scepticisme autour de la confidentialité et de la sécurité de l’IA est élevé. Pour aggraver les choses, Apple vient de faire ses propres annonces d’IA, mettant l’accent sur la sécurité et la confidentialité de manière convaincante. Le succès perçu de l’approche d’Apple a entraîné une hausse du prix de ses actions, la faisant dépasser Microsoft pour redevenir l’entreprise la plus valorisée au monde.

Mais le vrai problème est qu’au-delà de Recall, ces Copilot+ PC n’ont pas beaucoup d’autres fonctionnalités d’IA de premier plan. La traduction en direct est intéressante, tout comme la fonctionnalité Cocreator Paint, mais ce ne sont pas ces fonctions qui vont vendre des PC. Ce qui pourrait, en revanche, c’est la performance et l’autonomie promises par les nouvelles puces Snapdragon X de Qualcomm — s’ils n’étaient pas eux-mêmes confrontés à des problèmes.

Les problèmes juridiques de Qualcomm

Microsoft est en partenariat avec Qualcomm depuis de nombreuses années pour sa transition vers Arm. Qualcomm était le seul acteur majeur du marché, ce qui rendait l’accord d’exclusivité sûr pour Microsoft. Mais une récente préoccupation juridique de Qualcomm pourrait jeter une énorme ombre sur les plans de Microsoft.

Arm a intenté une action en justice contre Qualcomm en 2022, et les deux parties n’ont pas encore trouvé de solution. Le litige a commencé avec Nuvia, une entreprise ayant des licences avec Arm, et qui a été acquise par Qualcomm. Nuvia a continué à travailler sur la conception de puces sous Qualcomm, destinées aux nouvelles puces Snapdragon X.

Cependant, Arm affirme que la licence de Nuvia avait été annulée lors de l’acquisition. Vu le nombre de PC que Microsoft espère vendre avec ces nouvelles puces, on peut comprendre pourquoi Arm serait intéressée à faire valoir ses droits sur cette licence.

Selon un récent rapport de Reuters, ce fut un sujet de conversation majeur au Computex 2024, bien que jamais abordé publiquement par les entreprises concernées. Si cela tourne mal pour Qualcomm, cela pourrait retarder tout le lancement des Copilot+ PC de Microsoft.

Un avenir incertain

Lors des premières présentations de Copilot+, j’étais impressionné par l’accomplissement. Le nombre de choses qui devaient se dérouler parfaitement pour que Microsoft réussisse cette transition vers Arm tout en misant sur l’IA semblait insurmontable. Une transition vers Arm tout en adoptant l’IA semblait risquée. Mais sur le moment, il semblait que Microsoft avait réussi.

Quelque chose devait arriver, surtout avec une fonctionnalité aussi redoutable que Recall.